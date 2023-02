Calciomercato Roma: un ritorno di fiamma improvviso che tiene con il fiato sospeso il gm giallorosso Tiago Pinto, ecco cosa sta succedendo

Non è certo un momento semplice per Tiago Pinto e la Roma. La ripresa dell’Europa League poteva segnare un piccolo punto di svolta, attraverso una vittoria che avrebbe potuto ritirare su il morale della squadra, ma così non è stato.

La trasferta di Salisburgo si è rivelata più amara del previsto per Mourinho e compagni, che nonostante siano riusciti a tenere il controllo della gara sono usciti sconfitti per 1-0 con un gol al novantesimo.

Tuttavia niente è ancora deciso, in quanto c’è ancora il ritorno da giocare. La partita si svolgerà davanti ad un Olimpico gremito, pronto a spingere gli uomini di Mourinho al ribaltone che potrebbe valere l’accesso agli ottavi.

Sul fronte mercato invece si sta muovendo di nuovo qualcosa, l’improvviso ritorno di fiamma tiene il gm giallorosso Tiago Pinto con il fiato sospeso.

Calciomercato Roma ritorno di fiamma improvviso: fiato sospeso Pinto

Il mercato invernale sarebbe dovuto essere “piatto” per Pinto. In teoria erano pochissime le operazioni che si sarebbe potuta permettere la società, che sperava al massimo di puntellare la rosa a disposizione del tecnico, ma così non è stato.

La richiesta di cessione di Nicolò Zaniolo ha scosso l’ambiente romanista e ha cambiato le carte in tavola del mercato. Tra i vari nomi seguiti dal portoghese spunta quello di Ivan Fresneda, difensore spagnolo in forza al Valladolid.

Secondo quanto riportato dal portale Darwesten sul giocatore si fa sempre più forte l’interesse dell’Arsenal e del Borussia Dortmund, che seguono con insistenza il giocatore. Stando sempre a quanto riportato da Darwesten il giocatore ha un contratto fino al 2025, ma il Valladolid vorrebbe venderlo in estate per cercare di ricavare il più possibile.

Si parla di una cifra intorno ai 15 milioni di euro per rilevare il suo cartellino, cifra irrisoria che sta attirando le attenzioni di tantissimi club, soprattutto tedeschi. La novità, però, sta nel fatto che il Borussia Dortmund, dopo aver fallito un primo assalto a gennaio, potrebbe ritornare alla carica nel corso dei prossimi mesi qualora il club iberico dovesse abbassare le proprie pretese. Scenario da monitorare con estrema attenzione.