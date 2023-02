Intreccio Roma-Inter: Simeone fa saltare il banco, 40 milioni

Calciomercato Roma, l’interessamento di Simeone apre le porte a nuovi scenari: così cambia di tutto. Affare da 40 milioni.

In casa Roma il rebus legato alle corsie laterali non può essere affatto trascurato. Il nodo legato a Rick Karsdorp, ad esempio, non è stato sciolto in maniera definitiva. L’olandese resterà almeno fino a giugno nella Capitale, ma se dovesse arrivare un’offerta allettante i giallorossi potrebbero lasciarlo partire.

Anche sull’out sinistro il cartello di “Lavori in corso” campeggia a caratteri cubitali. Spinazzola non è riuscito ad incidere e anche Zalewski, dopo lo sprint iniziale, sta faticando a trovare continuità di rendimento e prestazioni. La vocazione offensiva di El Shaarawy poi fa sì che il “Faraone” riscontri non pochi problemi in fase di non possesso a coprire per intero la fascia. Spie che chiaramente Pinto non può non tenere in considerazione e che potrebbero portare a valutazioni importanti in sede di calciomercato. La prossima sessione estiva, in particolare, dovrebbe riservare interessanti colpi di scena per quanto concerne le corsie laterali.

Calciomercato Roma, intreccio con Dimarco: cosa sta succedendo

Anche Juventus ed Inter, infatti, potrebbero andare alla caccia di innesti importanti per l’out mancino. La “Vecchia Signora” monitora da tempo i profili di Grimaldo e Bensebaini, sui quali hanno da tempo messo gli occhi anche i nerazzurri e la Roma. A complicare la situazione, però, potrebbe essere l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, i Colchoneros avrebbero messo nel mirino Federico Dimarco, divenuto una pedina imprescindibile per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Marotta però non ha alcuna intenzione di privarsi dell’ex esterno dell’Hellas Verona, valutato almeno 40 milioni di euro. Del resto l’Inter preferirebbe cedere Denzel Dumfries, che ha calamitato l’interesse di diversi club dalla Premier. Nel caso in cui il blitz dell’Atletico per Dimarco dovesse andare a segno, però, i meneghini potrebbero ritornare con prepotenza su uno tra Grimaldo e Bensebaini. A quel punto l’allarme per Roma e Juve scoppierebbe in maniera fragorosa in quanto l’Inter avrebbe la forza economica per sferrare l’assalto decisivo a due profili per le quali di certo non mancheranno le offerte nel corso delle prossime settimane.