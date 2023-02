Calciomercato Roma, firma o tradimento: il “limbo” frena anche Pinto

Calciomercato Roma: il calciatore prende tempo e tiene il club in stallo, Tiago Pinto intanto osserva interessato l’evolversi degli eventi

La Roma non è ancora al livello richiesto dal tecnico portoghese José Mourinho e Tiago Pinto lavora senza sosta per cercare di accontentare le sue elevate richieste. Dopo tutto si sa, Mourinho è una delle personalità più esigenti del panorama calcistico internazionale.

Forse è proprio questo che lo ha reso il grande allenatore che è oggi, la sua insaziabile fame di vittoria. Non importa quanto duro si è lavorato, o quali risultati si siano raggiunti, Mourinho sarà sempre li a chiedere qualcosa in più a chi gli sta intorno, per fare in modo che ci sia una crescita costante.

Non è un caso che proprio lui abbia riportato una coppa a Roma dopo oltre 10 anni senza trofei, come se non bastasse la Conference League rappresenta il primo titolo europeo della storia giallorossa, il che lo rende ancora più “speciale”.

Per venire incontro al mister Tiago Pinto sta sondando tutti i possibili affari che potrebbero far fare alla società un ulteriore passo in avanti. Proprio riguardo uno dei profili seguiti dal gm giallorosso ci sono importanti novità in chiave mercato, potrebbe essere arrivata la svolta decisiva.

Claciomercato Roma firma o tradimento: Pinto aspetta

Uno dei profili più interessanti seguiti dalla Roma è senza alcun dubbio l’esterno del Crystal Palace Wilfried Zaha, esterno d’attacco, ivoriano classe 1992. Il calciatore ha attirato da tempo l’attenzione dei top club inglesi ed europei, ma il Palace ha sempre chiesto una cifra altissima per il suo gioiello, tuttavia qualcosa potrebbe essere cambiato.

Il suo contratto scade a giugno 2023, questo vuol dire che il giocatore potrebbe accordarsi già con un altro club per giugno. A Londra sperano ancora di rinnovare il contratto del ragazzo, che però non ha fatto mistero di voler giocare la Champions League, cosa che potrebbe spingerlo a lasciare la squadra.

A riportare la notizia è stato il portale Football Insider, che parla di un interessamento tra le varie squadre del Tottenham di Antonio Conte, ma non solo. Anche la Roma segue con interesse il profilo di Zaha, soprattutto perché il giocatore sarà libero a zero in estate, ma la concorrenza sarà agguerrita.