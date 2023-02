Calciomercato Roma e Juventus, nuovo colpo di scena: fa tutto il Real

Calciomercato Roma, il Real fa saltare il banco: il blitz che spiariglia le carte in inguaia i piani dei giallorossi e della Juventus.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma ha comunque espresso un gioco importante. Anche contro il Salisburgo, ad esempio, i giallorossi hanno sfiorato la rete del vantaggio in svariate circostanze, salvo poi doversi inchinare alla rete beffa subita nel finale.

Una delle note dolenti di questo primo scorcio di 2023, però, è rappresentata dalle corsie laterali. Zone del campo dalle quali José Mourinho non sta ottenendo le risposte tanto attese e che potrebbero ritornare al centro delle attenzioni di Tiago Pinto. Nel caso in cui si fosse materializzata la cessione di Rick Karsdorp, ad esempio, i giallorossi avrebbero dovuto per forza di cose anticipare il colpo in corsia. Uno dei nomi che con più regolarità gravitava in orbita Roma era quello di Bellerin per il quale Pinto ha effettuato dei sondaggi esplorativi. Tuttavia i capitolini si sono resi protagonisti di contatti concreti anche per Ivan Fresneda, terzino destro classe ‘2004 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Real Valladolid.

Calciomercato Roma, Fresneda in orbita Real: la decide Ancelotti

Per il terzino destro classe ‘2004 i giallorossi al momento non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. La concorrenza di certo non manco e comprende club di assoluto livello. Oltre alla Juventus, infatti, anche Arsenal e Real Madrid stanno monitorando l’evolvere della situazione.

Proprio i Blancos potrebbero scompaginare le carte in tavola. Secondo quanto riferito da “El Nacional”, infatti, il Real Madrid potrebbe seriamente entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per Real Madrid, soprattutto se si dovesse materializzare l’addio a fine stagione di Carlo Ancelotti. Uno dei papabili eredi di “Re Carlo” è Raul, il quale darebbe vita ad un nuovo progetto avviando un restyling della rosa. Tra gli obiettivi del Real ci sarebbe proprio Fresneda, il cui approdo all’ombra del Santiago Bernabeu potrebbe essere anticipato proprio dall’evolvere della situazione legata al prossimo allenatore dei Blancos. Situazione comunque da monitorare con estrema attenzione.