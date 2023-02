Esonero già scritto: clamoroso, hanno scelto Mourinho

Il futuro di Mourinho alla Roma è sempre più in bilico dopo l’esonero il club ha scelto proprio l’allenatore portoghese per rilanciare il club

La Roma e José Mourinho stanno vivendo quello che probabilmente è uno dei momenti più difficili del loro rapporto. L’allenatore ha chiesto delle certezze alla società, che nonostante i molti sforzi economici potrebbe non essere in grado di accontentare.

Questo potrebbe significare che le loro strade siano destinate a separarsi in estate, nonostante il tecnico abbia un contratto sino al 2024. A far tremare i giallorossi è proprio il passato di José Mourinho che bussa ancora alla sua porta, sperando di convincerlo ad un clamoroso ritorno.

Esonero già scritto: a sorpresa il sostituto sarà Mourinho

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, o almeno quello che sperano i tifosi del Chelsea. I blues non sono affatto in buone acque dopo l’addio di Tuchel, nonostante una campagna acquisti da miliardari la squadra fa fatica sia in patria che in Europa.

Potter ormai non sembra più essere in grado di poter gestire la situazione, ed anche lui va verso un esonero che appare ormai inevitabile. A scatenare l’ira dei tifosi dei Blues ci ha pensato il primo tempo della sfida con il Southampton, che i Blues hanno chiuso sotto di una rete. Ecco una rapida carrellata:

Mourinho I wanna run to you — ✋ (@Benji3PointOh) February 18, 2023

A chiedere la testa dell’allenatore sono soprattutto i tifosi, che non sono mai stati entusiasti dell’allenatore inglese e chiedono a gran voce il ritorno di Mourinho.

Mourinho version 3😎 — 〽️¡|£$ (@Miles_of_CFC_) February 18, 2023

Bring back Mourinho — not_james_bond (@banji_og) February 18, 2023

I social, in particolare Twitter sono invasi da supporter del Chelsea che chiedono a gran voce il ritorno del manager portoghese, che con il Chelsea ha vinto tanto, ma soprattutto ha un gran rapporto con la piazza.

Sack him right now . Soon or later we gonna face relegation. I would rather get mourinho right here right now. — Liew Wei lun (@LiewWeilun3) February 18, 2023

Bring Mourinho back just to give us some entertainment around Chelsea again at least… — Zack (@Zack5cott) February 18, 2023

Questi sono solo alcuni dei continui Tweet che arrivano da Londra, sponda Chelsea. Il messaggio è chiarissimo e potrebbe essere arrivato anche alla società, i tifosi hanno già scelto il loro prossimo allenatore ed il suo nome è José Mourinho.

Chelsea need to bring Mourinho back one final time — Chi 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MUFCRevival) February 18, 2023

GIVE ME MOURINHO OR LUIS ENRIQUE — atreidhss (@atreidhss) February 18, 2023

Come si comporterà la Roma a riguardo? Come già detto il suo contratto scade nel 2024 ma in caso di mancato accesso alla Champions League il discorso potrebbe essere ben differente e Mourinho potrebbe essere davvero tentato dal tornare in Premier.