Un Campione del Mondo per Mourinho: 30 milioni e sfida alla Juve

Calciomercato Roma, 30 milioni per la stella del Mondiale in Qatar e sfida alla Juventus. Gli ultimi aggiornamenti.

La prima parte di stagione è stata certamente contraddistinta da una certa attenzione e preoccupazione nei confronti di un Mondiale in Qatar che avrebbe rappresentato una novità di non poco conto, circa la quale c’erano dubbi e perplessità legate al potenziale impatto che esso avrebbe potuto avere ai fini di una degna prosecuzione del campionato.

Al netto di qualche passo falso da parte di diverse squadre, dopo l’evento FIFA il canovaccio della Serie A ha fin qui seguito lo stesso filo rosso che aveva caratterizzato i primissimi mesi, con un Napoli che ha continuato a risultare arrembante e tante altre rose che sembrano destinate a contendersi un piazzamento nelle zone europee fino a fine stagione. Il futuro è adesso, soprattutto in piazze come quella giallorossa, laddove si ha la consapevolezza che gran parte delle prossime evoluzioni dipenderà dai frutti raccolti nei mesi a venire.

Al netto di qualche malumore e timore legato al futuro di Mourinho o Dybala, nella Capitale non si è perso di vista l’obiettivo di un piazzamento tra le prime quattro, oltre che a quello legato all’onorare un percorso in Europa League ripreso con la sconfitta in casa del Salisburgo ma offrente a Pellegrini e colleghi ancora i margini per sperare di proseguire l’iter.

Calciomercato Roma, 30 milioni e sfida alla Juve: Martinez nel mirino giallorosso

Restano, intanto, numerose e vivide le voci di mercato, soprattutto alla luce delle diverse defezioni palesate dallo scacchiere fino a questo momento e della veemente consapevolezza di dover migliorare in plurime regioni di campo per poter continuare a crescere e far bene. Determinate valutazioni andranno certamente condotte anche tra le fila dell’estremità difensiva, laddove Svilar non sembra aver dato certezze e dove i trentacinque anni di età di Rui Patricio rappresentano un fattore non snobbabile, così come il contratto in scadenza fra un anno.

Tanti i nomi fin qui monitorati, ai quali sembra destinato ad aggiungersi anche quello del Campione del Mondo dell’ultima edizione del su citato Mondiale. Ci riferiamo a Emiliano Martinez, protagonista in Qatar non solo per interventi importanti e parate nobili in occasioni dei calci di rigore ma anche per un atteggiamento irriverente in alcuni contesi, fruttato lui non poche critiche.

Stando a quanto riferito da Calciomercatoweb.it, “Dibu” è finito nel mirino di Roma e Juventus, ambedue alle prese con la ricerca di rinforzi tra i pali. L’addio di Martinez all’Aston Villa sembra certo, soprattutto alla luce dei dissapori con il tecnico dei Villans. La soluzione in Serie A potrebbe rappresentare un concreto scenario di proseguimento carriera: da capire, nell’eventualità, se sceglierà Torino o la Capitale, sedi di contesa anche del non meno ricercato Vicario. Il prezzo del connazionale di Dybala si attesta sui 30 milioni.