Tiago Pinto nella passata stagione è stato abile con gli ingaggi a parametro zero: stavolta potrebbe andare diversamente per la Roma.

La stagione della Roma, nonostante l’attuale quarto posto in classifica, procede al di sotto delle aspettative. In estate i media si erano sbilanciati sulla formazione di Mourinho, arrivando a definirla addirittura da Scudetto, ma il campo ha rivelato una verità molto diversa.

La squadra fa fatica, soprattutto a causa del centrocampo, incapace di legare la manovra difensiva e quella offensiva. Gli infortuni hanno purtroppo giocato un ruolo chiave nel rallentare il cammino di marcia della Roma, soprattutto visto la caratura delle assenze con cui l’allenatore ha dovuto fare i conti.

Paulo Dybala e Gini Wijnaldum avrebbero dovuto far fare il salto di qualità, ma purtroppo i problemi fisici li hanno tenuti entrambi lontani fuori dal rettangolo di gioco. L’argentino è riuscito comunque a incidere, caricandosi spesso la squadra sulle spalle grazie a gol e giocate spettacolari, mentre l’olandese sta tornando solo adesso a disposizione dopo il tremendo infortunio di inizio stagione.

Sul fronte mercato invece dopo l’addio tardivo di Zaniolo non sono arrivati sostituti, ma le brutte notizie per Tiago Pinto e la Roma sembrano non essere finite qui.

La ciliegina sulla torta: doppio regalo e addio Roma

Tiago Pinto lavora senza sosta per cercare di migliorare la rosa a disposizione del tecnico, sondando i migliori talenti sul mercato che le casse giallorosse possano permettersi, ma si sta rivelando un compito più arduo del previsto.

Tra i vari nomi sondati dal gm romanista spuntano ormai da tempo quelli di Aouar e Ndicka, il primo in forza al Lione, mentre il secondo è il difensore francese Ndicka, titolare dell’Eintracht Francoforte, che potrebbero però essere sempre più lontani dalla capitale.

Come riportato dal portale Fichajes.net su questi due calciatori sarebbe forte l’interesse del Betis Siviglia, che vuole regalare all’allenatore Manuel Pellegrini una rosa che possa lottare per le prime quattro posizioni anche per la prossima stagione.

Il contratto di entrambi termina a giugno, e per quanto riguarda il centrocampista francese i contatti sono già stati avviati e pare esserci un accordo di massima tra le parti, mentre su Ndicka c’è l’interesse anche di altri top club europei come il Barcellona, tuttavia anche in questo caso il Betis ha già avviato i contatti per anticipare le concorrenti.