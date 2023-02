Calciomercato Roma, è arrivato il via libera: Pinto sfida la Juventus

Calciomercato Roma, via libera arrivato: No al rinnovo, Rui Costa non è riuscito a convincerlo. Pinto sfida la Juventus

Nel mercato, si sa, nulla è impossibile. Lo abbiamo capito la scorsa estate quando Pinto, con l’ausilio di Mourinho, uno che vuoi o non vuoi trascina, ha portato a Trigoria Dybala, Matic e Wijnaldum: gente che senza lo Special One, probabilmente, non avrebbe accettato l’offerta giallorossa.

Ma Mourinho ce lo ha la Roma – che deve cercare di tenerlo a tutti i costi – anche perché aiuta senza dubbio sul mercato. Un mercato che la prossima estate dovrà vedere per forza di cose protagonista la squadra giallorossa, soprattutto se la stessa dovesse riuscire a centrare una qualificazione alla prossima Champions League. Arrivare tra le prima quattro significherebbe non solo avere quelle disponibilità economiche che servono per guardare con ottimismo al mercato, ma sarebbe senza dubbio un biglietto da visita con il quale presentarsi da quei giocatori che entreranno nel mirino dei giallorossi.

Calciomercato Roma, Grimaldo non rinnova

Uno di questi potrebbe essere Grimaldo, terzino del Benfica, che Rui Costa, a quanto pare, e secondo le informazioni riportate da ojogo, non è riuscito a convincere almeno per il momento a rinnovare il contratto. Un contratto in scadenza alla fine della stagione e quindi un colpo a parametro zero che interesserebbe anche alla Roma, soprattutto in vista di un possibile addio di Spinazzola che dopo l’infortunio non è mai tornato quel giocatore che ha incantato.

Rinnovo quindi che non ci sarà. E Grimaldo quasi ufficialmente sul mercato senza che nessun club dovrà versare un euro nelle casse del Benfica. Farebbe sicuramente bene a Pinto a cercare di muoversi in fretta. Anche perché sull’esterno spagnolo da diverso tempo c’è l’interesse della Juventus e non solo.