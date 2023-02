Mourinho al Psg, fanno tutto per Mbappé: ha già detto sì

Mourinho al Psg: i dirigenti dei parigini fanno di tutto per trattenere Mbappé. E il giocatore francese ha già detto di sì

In casa Psg stanno volando gli stracci in quello che è un tutti contro tutti senza esclusioni di colpi. Troppe prime donne dentro la squadra di Galtier che rischia anche di uscire in maniera prematura dalla Champions League per mano di un Bayern Monaco che si è rivelato più ostico del previsto.

Bene. O forse no. Visto che secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e che vengono riportate da Defensa Central, i parigini starebbero pensando a Mourinho per la prossima stagione. Per un motivo abbastanza semplice, quello di riuscire a tenere Mbappé anche la prossima stagione. Il giovane francese infatti al momento non si sente il numero uno assoluto, oscurato un poco da Neymar e da Messi. E infatti si stanno facendo delle valutazioni appunto su questo. Chi tenere? E non ci sono dubbi che tutti dentro il Psg vogliono tenere Mbappé che garantisce per molti e molti anni delle prestazioni di assoluto livello. Ma serve qualcosa che permetta allo stesso di sentirsi davvero importante. E questo qualcosa, o qualcuno, sarebbe Mourinho.

Mourinho al Psg, Mbappé ha detto di sì

Sì, Mourinho, spiegano dalla Spagna, più di una volta ha parlato bene di Mbappé. E siccome con Neymar e Messi – che è in scadenza e potrebbe comunque lasciare – la chimica non potrebbe mai esserci, allora ecco che prendere lo Special One garantirebbe a uno che sicuramente vincerà il pallone d’oro nei prossimi anni di essere al centro dell’attenzione.

Non si parla ovviamente ancora di contatti. Ma qualcosa nei prossimi mesi, o nelle prossime settimane soprattutto se il Psg dovesse uscire dalla massima competizione europea si potrebbe muovere. E non sarebbe un buon segnale per la Roma.