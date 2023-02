Roma, Cassano stronca Pellegrini: è “colpa” di Dybala

Antonio Cassano torna a parlare di Roma. Il barese questa volta stronca Lorenzo Pellegrini e spunta il verdetto sull’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso.

Antonio Cassano torna ad analizzare la situazione della Roma di José Mourinho. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento dell’ex attaccante non finisce lo Special One, ma il capitano dei giallorossi. Cassano stronca senza mezze misure Lorenzo Pellegrini, citando direttamente l’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso. Ecco le parole dell’ex numero 18 della Roma, che riceve anche il plauso di Lele Adani.

Non è una novità che Antonio Cassano analizzi in diretta la situazione della Roma di José Mourinho. Spesso sotto il fuoco delle critiche del barese è finito lo stesso tecnico portoghese, questa volta è il turno di capitan Lorenzo Pellegrini. Secondo Antonio Cassano dietro al periodo di appannamento del centrocampista, della Roma e della Nazionale, c’è lo zampino dell’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso. La ‘Joya’ avrebbe generato un effetto domino sulle prestazioni del numero 7 ex Sassuolo, dal febbraio 2021 capitano dei giallorossi. Ecco la sentenza del barese, che raccoglie anche il sostegno di Lele Adani in diretta sulla Bobo Tv.

Roma, Cassano boccia capitan Pellegrini: “Appena è arrivato Dybala…”

Antonio Cassano torna a sentenziare, senza peli sulla lingua, sulla stagione della Roma. Sotto la lente d’ingrandimento del barese questa volta ci finisce Lorenzo Pellegrini, bocciato senza mezze misure: “Quest’anno chi sta facendo male male male è Pellegrini. Stranamente appena è arrivato Dybala che si ha preso il palcoscenico in mano con la qualità che ha, si è c***to sotto.”

Il barese continua ad analizzare le prestazioni del numero 7 giallorosso: “Appena è arrivato Dybala, Pellegrini è finito, scomparso. Se tu sei un fenomeno o a forte come l’altro dici: “Io sono Pellegrini, tu Dybala, stiamo assieme”. Poi spunta il parallelo con la Roma dei suoi tempi: “Io con Totti mi divertivo, Totti fortissimo ma io non mi sentivo secondo, giocavamo e ci divertivamo. Appena è arrivato Dybala, Pellegrini si è afflosciato ..buio, finito, si è spento.” L’analisi dell’ex attaccante trova completamente concorde Lele Adani, altro ex calciatore protagonista delle dirette sulla Bobo TV.