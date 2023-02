Roma e Juventus al tappeto: pressing per la firma, il blitz è già arrivato

Roma e Juventus al tappeto: nessuna possibilità, al momento, di riuscire a rientrare: il blitz c’è già stato nelle scorse settimane

Blitz già fatto. Per buona pace di Roma e Juventus che lo hanno cercato, lo hanno messo nel mirino, ma che fino al momento non sono riuscite a chiudere il colpo. Insomma, non c’è niente da fare per le italiane anche perché, non c’è solamente il Barcellona sul giocatore che ha deciso di portarsi avanti con il lavoro secondo le informazioni che sono state riportate da fcbarcelonanoticias.com.

Il profilo è quello di N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte che ormai saprete è in scadenza di contratto e che ha deciso di non rinnovare. Si è parlato molto della Roma, soprattutto nei mesi scorsi, con Pinto che voleva sfruttare la sua situazione contrattuale per riuscire a piazzare il colpo a parametro zero. Ma è soprattutto per questo interessa a molti club. Uno su tutti, al momento, sembra proprio quello spagnolo, che avrebbe fatto un blitz nei mesi scorsi.

Roma e Juventus al tappeto, il Barcellona è avanti

Il Barcellona, a quanto pare, ha iniziato a dettare le linee per il prossimo anno. E N’Dicka farebbe comodo ai catalani che sembrano avere in mente una vera e propria rivoluzione cercando di chiudere dei colpi già nel prossimo mese di marzo. Il blitz, inoltre, sempre secondo le informazioni ch arrivano dalla Spagna sembrerebbe sia andato per il verso giusto.

Vedremo, comunque, quello che succederà nelle prossime settimane. Anche se, arrivati a questo punto e come detto prima, appare davvero difficile che la Roma possa rientrare. E anche la Juventus, in questo caso, è praticamente al tappeto.