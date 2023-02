Inter-Udinese, esce in lacrime: infortunio e rischio lungo stop

Infortunio dopo quattro minuti: lascia il campo in lacrime. Gli ultimi aggiornamenti che interessano anche il mondo Roma.

Come sovente evidenziato, si tratta questo di un periodo non poco ricco di impegni in casa giallorossa, laddove Pellegrini e colleghi dovranno essere bravi a gestire le diverse risorse da impiegare in una fase in cui ci saranno diverse gare ravvicinate. Lo stesso Mourinho rimarca da tempo la necessità di ponderare bene decisioni e formazioni, sottolineando al contempo le plurime asperità da lui previste a causa di una lunghezza della rosa non proprio importante.

Qualche indicazione era già giunta in terra austriaca, laddove Mou ha schierato sin dal primo minuto la squadra titolare, seppur consapevole dell’imminente e non poco semplice gara in programma domani, domenica 19 febbraio contro il Verona. La sfida con gli scaligeri cada in un intermezzo tra i due impegni europei, assumenti a questo punto un’importanza tutt’altro che trascurabile.

Inter-Udinese, Ebosse esce in lacrime: gara con la Roma a rischio?

La Roma si trova in questa fase in piena lotta per arrivare tra le prime quattro, al fine di centrare un piazzamento in Champions che rappresenta un serio e concreto obiettivo per Pellegrini e colleghi, ben consapevoli del lustro e delle ripercussioni economiche legate ad un tale piazzamento.

Una tale importanza è dunque rappresentata anche dai risultati provenienti dagli altri campi. La prima sentenza è giunta nel tardo pomeriggio da Monza, con la vittoria del Milan ai danni della squadra di Palladino. Una notizia non poco importante è poi giunta in questi minuti da San Siro, sede della non meno delicata gara tra Inter e Udinese. Pochi minuti dopo il fischio di inizio, Enzo Ebosse ha lasciato il campo in lacrime per infortunio al ginocchio.

Al suo posto Sottil ha schierato Masina. Giungeranno certamente aggiornamenti sulle condizioni di un giocatore che sembra essere andato incontro ad una problematica di non poco conto e che interesserebbe anche la Roma, alla luce di un impegno contro i bianconeri in programma ad aprile.