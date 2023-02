Zaffaroni ‘rilancia‘ la bestia nera della Roma: “Vedremo come utilizzarlo”

Roma-Verona, il conferenza stampa in vista della gara di domani ha parlato il tecnico Zaffaroni. Ecco le sue parole della vigilia

Quella contro il Verona non è una gara da sottovalutare. E questo Mourinho lo sa benissimo. La squadra di Zaffaroni, che vive un momento positivo, si presenterà domani sera all’Olimpico alla ricerca di punti pesantissimi per la lotta alla salvezza. E come di consueto, oggi in conferenza stampa, ha parlato il tecnico dei veneti.

Dopo aver ribadito un concetto, il fatto che i giallorossi siano abituati a giocare ogni tre giorni e che quindi di grossi problemi sia mentali che fisici non ne dovrebbero avere, il tecnico ha fatto chiarezza su due elementi che sono tornati a disposizione la scorsa settimana: Faraoni e Gaich.

Roma-Verona, Zaffaroni su Faraoni e Gaich

“Faraoni non lo scopriamo oggi, ma è rimasto fuori molto. In questi momenti bisogna stare attenti, perché eventuali ricadute possono complicare tutto. Sarà tra i convocati, valuteremo come utilizzarlo: sicuramente sta meglio e la condizione cresce”. Queste le parole sull’esterno, la “bestia nera” della Roma visto che è una delle squadre a cui ha segnato di più in Serie A. Anche se, la sensazione, è che dall’inizio non dovrebbe partire per non rischiare nulla.

“Gaich ha fatto un’ottima gara contro la Salernitana: ha giocato con personalità, gestendo palloni complicati. Fisicamente deve crescere, ma per essere stata la prima partita ha fatto bene”. Queste invece sono state le dichiarazioni di Zaffaroni su Gaich, l’attaccante che i clivensi hanno preso a gennaio per cercare di dare una mano al reparto avanzato. Insomma, due recuperi che per il Verona sono fondamentali. Non sarà facile, domani sera.