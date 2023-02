Roma-Verona, i convocati: cinque assenze UFFICIALI

Roma-Verona, cinque assenze ufficiali. Arriva la conferma a circa ventiquattr’ore dal fischio di inizio della delicata sfida tra Mourinho e Zaffaroni.

I giallorossi stanno affrontando da tempo una fase complicata quanto particolare, contraddistinta da una serie di eventi di non poca importanza la cui ingerenza potrebbe abbracciare plurimi fattori. L’assenza di Zaniolo per questa seconda parte di stagione resta certamente un dato, da accogliere però con la consapevolezza che l’atteggiamento del calciatore e la presa di posizione rispetto al club non sembrava poter permettere di trovare nuove vie di uscita.

A ciò si aggiunga anche la presa di coscienza relativa alla situazione particolare della società da un punto di vista economico, rappresentante il motivo e l’ostacolo principale alla conduzione di acquisti importanti e indipendenti da cessioni divenute invece da tempo una condicio sine qua non per poter corroborare la rosa con nuovi ingaggi. Parlare di mercato o di quanto accaduto a gennaio avrebbe però poco senso in una fase come questa, pregna di eventi e impegni che terranno occupati Pellegrini e colleghi nelle prossime settimane.

Roma-Verona, i convocati ufficiali di Zaffaroni: cinque assenze tra i gialloblù

Se la Serie A sembra infatti avere un vincitore da tempo, è altrettanto giusto ricordare che alle spalle del Napoli sono in tante a contendersi un piazzamento tra le prime quattro. Importante ed evidente la densità in una regione europea che offre soli tre posti per poter arrivare in Champions League, sin da inizio campionato vero grande obiettivo della squadra di Mourinho.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare un cammino europeo che assume un significato ancora più particolare dopo lo status ottenuto con la vittoria in Conference e l’eliminazione in Coppa Italia. L’Europa League rappresenta l’ultimo baluardo per poter anelare ad una vittoria che resta comunque difficile quanto complicata. Lasciando al campo l’ardua sentenza, ricordiamo come ogni singolo impegno dovrà essere affrontato con la massima attenzione dalla Roma, al netto delle difficoltà che potrebbero derivare in una parentesi ricca di impegni.

Tre giorni dopo la trasferta austriaca, i giallorossi affronteranno infatti il Verona di Zaffaroni, atteso sul prato dell’Olimpico domani sera. In settimana non poche notizie sono arrivate circa possibili recuperi e sicure assenze. A tal proposito, riportiamo di seguito la lista dei convocati ufficiali tra le fila gialloblù. Oltre al sicuro forfait di Djuric, si segnalano anche quelli di Sulemana, Henry, Veloso e Hrustic.