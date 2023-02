Calciomercato Roma, l’addio di Abraham a fine stagione non è da escludere: è nel mirino di un top club europeo e c’è già un via libera.

Uno degli uomini che sta rendendo al di sotto delle aspettative in casa Roma è senza alcun dubbio Tammy Abraham. L’attaccante inglese aveva stregato i tifosi alla sua prima stagione in giallorosso, caricandosi la squadra sulle spalle e segnando oltre 20 gol in stagione.

Anche lo scorso anno, soprattutto in avvio, aveva faticato e non poco prima di trovare con continuità la via del goal, ma quest’anno pare aver smarrito la migliore versione di se stesso. La colpa non si può attribuire soltanto a lui, effettivamente la manovra offensiva della Roma spesso risulta sterile e a rimetterci sono le punte come lui e Belotti.

Le assenze di Dybala non aiutano gli attaccanti. L’argentino grazie alla sua imprevedibilità e alla capacità di portare via l’uomo valorizza il gioco delle punte che possono sfruttare gli spazi creati da Dybala.

Un momento di forma no, al quale potrebbe aggiungersi la nostalgia di casa potrebbero convincere Abraham a lasciare la Roma, nel frattempo l’allenatore pare aver già dato il via libera al trasferimento.

Calciomercato Roma, addio Abraham: via libera dell’allenatore

A lanciare la notizia è il portale inglese Givemesport che parla dell’interessamento del Manchester United per l’attaccante inglese della Roma Tammy Abraham. Ten Hag avrebbe già dato il suo via libera per l’acquisto, e la prossima finestra di calciomercato potrebbe essere quella decisiva per il suo ritorno in Premier.

Abraham non ha mai negato di voler tornare in Inghilterra, ma ha sempre rassicurato i tifosi su quanto si trovi bene in giallorosso, tuttavia l’interesse dello United potrebbe anticipare il suo ritorno.

Sempre come riportato da Givemesport l’offerta inglese potrebbe essere addirittura irrinunciabile, sul piatto infatti potrebbero essere messi ben 68 milioni di sterline, quasi 75 milioni di euro, cifra alla quale Pinto e i Friedkin difficilmente potrebbero dire di no.

Il club è in una situazione economica ancora non florida, ed i soldi che lo United dovrebbe mettere sul piatto rappresenterebbero una bella boccata d’ossigeno per le casse giallorosse, così facendo la Roma potrebbe anche investire una somma importante nel mercato.