Calciomercato Roma, cessione lampo e blitz a sorpresa: Pinto in allarme

Calciomercato Roma, le ultime notizie dalla Spagna sul possibile innesto di uno degli obiettivi dei giallorossi. Restyling totale: cosa sta succedendo.

In questo primo scorcio di 2023 la Roma di José Mourinho ha ritrovato parte di quell’impermeabilità difensiva che ne aveva esaltato le caratteristiche nella scorsa stagione.

Con il rinnovo di Smalling ancora da sistemare e l’addio di Kumbulla che potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane Tiago Pinto è già all’opera per provare ad esaudire le richieste di José Mourinho. Serviranno chiaramente innesti mirati, in grado di innalzare il tasso tecnico dell’organico a disposizione dello Special One. Si valuteranno eventuali occasioni nel corso dei prossimi mesi. Un profilo da tempo sul taccuino della Roma è quello di Evan N’Dicka, centrale difensivo in forza all’Eintracht Francoforte al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, il Betis su N’Dicka: la possibile svolta

Il transalpino – anche alla luce di due stagioni importanti – è finito nel mirino di diversi club in giro per l’Europa. Oltre alla Roma, infatti, anche Inter e Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. N’Dicka, però, ha diversi estimatori anche in Premier League (l’Arsenal sembrava aver trovato un accordo di massima con l’entourage del calciatore) e in Liga. Il Barcellona è da tempo sulle sue tracce e potrebbe affondare definitivamente il colpo nel corso delle prossime settimane. Anche il Betis Siviglia, però, sta osservando l’evolvere della situazione.

Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, il Betis sarebbe in procinto di varare un vero e proprio restyling del pacchetto difensivo. Sotto questo punto di vista, ad esempio, potrebbe essere importante la possibile cessione di Edgar Gonzalez. Una partenza di quest’ultimo, infatti, permettere al club iberico di avere più liquidità da destinare all’acquisto di N’Dicka. Fondamentale, però, sarà la volontà del diretto interessato, inseguito da una fetta consistente dei top club europei. Staremo a vedere quello che succederà.