Addio Mourinho, decisione lampo: “Esperimento fallito”

Calciomercato Roma, addio Mourinho ed “esperimento fallito”. Costa caro l’ennesimo passo falso, c’è l’annuncio in diretta.

L’attenzione dei giallorossi deve essere in questa fase orientata verso i non pochi impegni che attendono Abraham e colleghi da qui a fine campionato. In questi sette giorni, la squadra di Mourinho si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, raggiungibili solo previo superamento e ribaltone ai danni del Salisburgo del risultato maturato in terra austriaca lo scorso giovedì.

Non sarà certamente compito semplice, soprattutto alla luce delle diverse asperità provenienti dall’infermeria e che certamente aumentano le difficoltà di gestione di una rosa che lo stesso Mourinho ha definito in diverse occasioni e mai troppo implicitamente come poco preparata nell’affrontare tanti impegni in poco tempo.

L’allusione è sempre andata alla composizione quantitativa e qualitativa della compagine giallorossa, mancante a detta del mister di elementi che permettessero lui di concretizzare felici e tranquille rotazioni senza abbassare la qualità della squadra.

Calciomercato Roma, Mourinho al Chelsea ed esperimento fallito: ” Le cose vanno cambiate”

In queste settimane, alla luce proprio di dichiarazioni legate al mercato ma anche a presunti incontri con i Friedkin o a retroscena di possibili addii in passato, la piazza giallorossa ha iniziato a vedere una sorta di insofferenza da parte di Mou. Nella Capitale, ad oggi, c’è consapevolezza di dover mantenere la concentrazione unicamente sulle questioni di campo, al netto delle distrazioni che derivano dalle non poche voci legate al futuro dello Special.

Questo soprattutto alla luce di una delicata posizione in casa Chelsea che, ad oggi, sembrerebbe felicemente apparecchiare uno scenario che generi quello che sarebbe un terzo ritorno dello Special a Stamford Bridge. Al netto dei quasi miliardari investimenti di Todd Boehly a gennaio, la squadra Blues non sta rispettando le elevatissime aspettative e occupa attualmente la decima posizione.

Una delle prime teste destinate a cadere, come quasi sempre accade in questi casi, pare poter essere proprio quella del mister Potter, non più ben visto dalla piazza e, nelle speranze dei tifosi, destinato a fare posto proprio a Mourinho. Dopo le posizioni chiarissime dei tifosi, è giunto l’annuncio in diretta a BeIN SPORTS di Richard Keys.

“Jose Mourinho è un ex allenatore del Chelsea ed è enormemente popolare con i tifosi. È la persona di maggior successo che il club abbia mai impiegato. Penso che i fan del Chelsea reagirebbero bene ad un suo arrivo: Todd Boehly è un populista, quindi vorrà dare ai fan qualcosa di cui entusiasmarsi. L’esperimento con Graham Potter è fallito miseramente, quindi le cose vanno cambiate. Boehly ha bisogno di una via d’uscita e Mourinho sarebbe il più popolare degli obiettivi che Boehly potrebbe prendere in questo momento e gli farebbe guadagnare tempo nel suo progetto“.