Intrigo Zaniolo-Di Maria e 25 milioni: Mourinho sfida Allegri

Calciomercato Roma, Mourinho sfida Allegri per dimenticare Zaniolo. Servono almeno 25 milioni di euro, tutti gli aggiornamenti.

In questa fase i dubbi abbattutisi sulla Capitale sembrano essere direttamente proporzionali alla quantità di impegni che attende gli uomini di Mourinho nelle prossime settimane, destinati ad avere un certo peso sia sul fronte europeo che su quello legato al percorso che dovrà cercare di condurre Pellegrini e colleghi verso il piazzamento in Champions League. Da inizio stagione, quest’ultimo rappresenta il grande obiettivo del club dei Friedkin, dal quale potrebbe dunque dipendere anche il futuro modus operandi di Tiago Pinto e colleghi.

Pur ribadendo l’importanza assunta in questa fase dall’attualità e l’ingerenza che questa potrebbe avere anche su quelle che saranno le prossime scelte, va al contempo sottolineato come in quel di Trigoria si pensi già a tutta una serie di questioni che potrebbero mantenere alta l’attenzione per tutto il corso della prossima estate. Certamente va detto che il futuro e la posizione di Mourinho rappresentano forse il nodo principale nonché il fautore delle preoccupazioni principali dei tifosi in questa fase, al netto della consapevolezza di come ci siano tanti altri aspetti da non poter ignorare.

Calciomercato Roma, 25 milioni e sfida alla Juventus per il dopo Zaniolo

Diversi di questi sono stati disambiguati dallo stesso Pinto in occasione della conferenza stampa di fine calciomercato, contraddistinta da una non poco lucida analisi circa gli avvenimenti principali della trascorsa campagna acquisti. L’evento principale è stato certamente rappresentato dall’addio di Nicolò Zaniolo, al quale Tiago non ha potuto ‘rispondere’ con un’entrata che bilanciasse l’importanza di tale cessione.

Questo pone le basi per credere che uno dei principali investimenti del prossimo calciomercato riguarderà proprio un possibile alter ego del non più 22 di Mourinho. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Calciomercatonews.com, a detta del quale Roma e Juventus potrebbero imbattersi in un nobile tentativo. Un po’come accaduto ai giallorossi con Nicolò, anche i piemontesi sembrano destinati ad ovviare alla quasi certa sortita di Angel Di Maria a fine campionato e potrebbero condividere con la Roma un importante obiettivo di mercato.

Ci riferiamo a David Neres, ex Ajax attualmente in forza al Benfica e reduce da diversi anni ad alto livello, nonostante la giovane età. La difficoltà principale riguarda non solo la fermezza sovente palesata dal club portoghese nel non scendere a compromessi durante le trattative per i suoi giocatori migliori ma anche la scadenza contrattuale dell’esterno, fissata nel 2027. La su citata fonte sottolinea come per portarlo a Torino o nella Capitale servono almeno 25 milioni di euro.