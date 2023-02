Calciomercato Roma, mollano Mourinho: ribaltone immediato

Calciomercato Roma, filo diretto con Mourinho: l’intreccio con le manovre del club non passa affatto inosservato. Hanno già deciso.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Hellas Verona, gara molto importante per il proseguo della stagione dei giallorossi che vogliono ritrovare la marcia vincente in campionato dopo il pareggio del “Via del Mare“.

La compagine di José Mourinho dovrà anche resecare i postumi dell’immeritata sconfitta di Europa League ottenuta contro il Salisburgo, dove Abraham e compagni non sono riusciti a capitalizzare l’enorme mole di occasioni create. A caracollare l’attenzione mediatica nelle ultime ore, però, sono anche le voci legate al possibile addio di José Mourinho. Lo Special One, infatti, sarebbe finito nuovamente nel mirino del Chelsea complice i risultati tutt’altro che esaltanti ottenuti da Graham Potter in quest’ultimo scorcio di stagione. Ma non solo. Spifferi dalla Francia, infatti, sono ritornati ad accostare con una certa insistenza José Mourinho alla panchina del Psg.

Calciomercato Roma, Psg su Tuchel: intreccio con Mourinho

Indiscrezioni che finora non hanno ancora portato a sbocchi concreti e che si rifanno probabilmente all’amicizia di lunga data che lega Campos a Mourinho. Non dimentichiamo che il profilo dello “Special One” era già stata caldeggiato dai transalpini poco prima di virare con decisione su Galtier, la cui panchina traballa pericolosamente. Nonostante il successo ottenuto in campionato contro il Lille, infatti, la posizione di Galtier è assolutamente pericolante.

Potrebbero insomma crearsi i presupposti per un vero e proprio ribaltone in panchina nel corso delle prossime settimane, soprattutto se Mbappé e compagni dovessero essere eliminati per mano del Bayern Monaco.

Stando a quanto riferito da Canal Plus, infatti, il Psg starebbe prendendo in considerazione la candidatura di Tuchel, profilo che da sempre piace ai transalpini che potrebbero affondare il colpo da un momento all’altro. Il tecnico tedesco, dopo la fine del suo rapporto con il Chelsea, è ancora alla ricerca di una panchina in cui rimettersi in gioco. Un eventuale blitz del Psg per Tuchel, chiaramente, chiuderebbe inevitabilmente le porte all’approdo di José Mourinho all’ombra della Tour Eiffel. Traccia da monitorare con attenzione.