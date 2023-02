Formazioni ufficiali Roma-Verona: doppia novità, la scelta su Abraham

Roma-Verona, le formazioni ufficiali della gara: Mou rimescola le carte a causa delle numerose defezioni. Ecco le scelte del tecnico lusitano.

Una gara da non fallire. Dopo la sconfitta – assolutamente immeritata – rimediata sul campo del Salisburgo, la Roma di José Mourinho sfida l’Hellas Verona nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Confronto dal peso specifico non indifferente in quanto i giallorossi intendono approfittare del passo falso dell’Atalanta fermata in casa dal Lecce e rispondere immediatamente agli squilli di Inter e Milan.

Match di nevralgica importanza, dicevamo. Già perché l’Hellas Verona non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. Rinfrancata dal fondamentale successo ottenuto in casa contro la Salernitana, la compagine di Zaffaroni vuole continuare a limare il gap dalla quartultima, approfittando del passo falso dei granata. Ci sono insomma tutte le condizioni per assistere ad un match vivace ed intrigante.

Formazioni ufficiali Roma-Verona: Solbakken e Karsdorp dal primo minuto

A causa delle numerose defezioni in attacco chance dal primo minuto per Solbakken, che agirà a supporto di Tammy Abraham. Riproposto dal primo minuto anche Rick Karsdorp che si impossessa nuovamente dalla corsia destra. Chance dal primo minuto anche per Solbakken a supporto di Abraham. Ecco le scelte di José Mourinho:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Bove, Spinazzola, Solbakken, El Shaarawy, Abraham.

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic, Doig; Ngonge; Gaich.