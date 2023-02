Mourinho lo stende in diretta: “È davvero scarso”

L’annuncio di Mourinho ‘stende’ tutti. Ecco le parole dirette quanto chiare del mister della Roma.

Quest’ultimo rappresenta da tempo uno dei motivi di discussione all’ombra del Colosseo, alla luce di alcune problematiche che hanno toccato il mondo giallorosso nell’ultimo periodo e che hanno generato confronti abbraccianti anche la posizione e la gestione della rosa da parte dello Special One. Giusto però partire da un presupposto fondamentale: la piazza tutta è ancora convinta dell’importanza e la centralità di José all’interno del progetto.

Certo, alcune dichiarazioni o scelte hanno generato polemiche o confronti, legati soprattutto ad alcune lamentele del mister nei confronti di una rosa che, a detta di alcuni in modo arrendevole, ha presentato sovente come non adatta nel gestire i diversi impegni ravvicinati di questo periodo. Se a ciò si aggiunge quella sorta di ‘alibi’ usata dopo Roma-Empoli per giustificare la sconfitta con la Cremonese, si comprende bene come alcune esternazioni del tecnico non abbiano accontentato tutti nel recente periodo.

Mourinho ‘stende’ Casillas in diretta: “C’è un motivo”

Come dicevamo, resta consapevolezza della grande importanza dell’allenatore da parte di una città e una tifoseria che sta continuando a palesare grande vicinanza alla squadra, anche dopo qualche delusione di questi giorni. Si pensi alla risposta compatta e unisona dopo lo scacco con i grigiorossi di Ballardini ma anche all’afflusso previsto per le prossime due gare casalinghe, dopo la sconfitta in casa del Salisburgo.

Restando su Mourinho, abbiamo sovente marcato la componente istrionica e simpaticamente mediatica del portoghese, annoverante nel proprio bagagliaio di qualità ed esperienze anche l’indubbia qualità comunicativa. Più volte ‘sciorinata’ e sfruttata nella Capitale per veicolare determinati messaggi, l’istrionismo di Mou è sempre oscillato tra il caustico e il sornione.

A tal proposito, riportiamo l’annuncio di José nei confronti di Iker Casillas, da lui lanciato nei meandri di Trigoria e trasmesso in diretta durante la trasmissione ‘Chup Chup’ dello streamer Ibai Llanos. Queste le sue parole sullo storico portiere di Real Madrid e Porto. “C’è un motivo per cui mettevo in panchina Casillas: è davvero scarso. Il tuo rigore sarà molto facile“. La reazione divertita dei presenti parla chiaro.