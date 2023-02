Roma-Verona, il responso su Pellegrini

Roma-Verona, le ultime su Lorenzo Pellegrini in vista della delicata sfida di questa sera. Ecco le condizioni del centrocampista.

L’impegno contro i gialloblù rappresenta da sempre un importante banco di prova ed assume in questa fase un valore ancora più importante alla luce delle diverse sfide che attendono gli uomini di Mourinho, attualmente collocati in una regione di classifica che permette loro di essere in piena corsa per un piazzamento in Champions League. Arrivare tra le prime quattro è certamente un obiettivo della società dei Friedkin, ben consapevole dell’importanza economica e non solo di un tale piazzamento.

Fondamentale, dunque, il continuare a fare punti, evitando passi falsi come quello della scorsa settimana sul campo del Lecce, attutito dal pareggio dell’Inter con la Sampdoria e dallo scacco rimediato in queste ore dall’Atalanta proprio con i salentini e che permette, ad oggi, di continuare a restare ancorati nella regione di maggiore interesse per la Roma e le altre big di Serie A.

Roma-Verona, le ultime su Lorenzo Pellegrini

Restando al presente, come dicevamo, la partita di questa sera non va assolutamente sottovalutata. Le stesse difficoltà incontrate dalla Roma all’andata restituiscono consapevolezza della non semplicità dei prossimi novanta minuti, soprattutto alla luce di diverse asperità con le quali José Mourinho dovrà fare i conti.

Al di là della gestione delle energie in vista del ritorno di Europa League contro il Salisburgo, il tecnico dovrà tenere in considerazione altri importanti aspetti. Come raccontatovi in queste ore, le problematiche più importanti riguardano i big della squadra e, in particolar modo, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, oltre che con un Tammy Abraham alle prese con una sindrome influenzale da valutare nelle prossime ore.

Gli aggiornamenti più importanti riguardano però il capitano, di certo non nuovo all’affrontare difficoltà fisiche nel corso del recente periodo. Sovente, il numero sette ha cercato di stringere i denti e mettersi a servizio della squadra ma per l’impegno con il Verona di stasera un suo impiego risulta difficilissimo. Con ogni probabilità, si cercherà di preservarne le condizioni in vista della partita con il Salisburgo giovedì.