Roma-Salisburgo: rivoluzione totale dell’allenatore Jassie: da segnalare soprattutto una doppia assenza in attacco.

Il cammino europeo della Roma, almeno finora, ha deluso le aspettative. Niente di cui allarmarsi, soprattutto visto che la formazione di Mourinho anche lo scorso anno faticò e non poco in Conference League, riuscendo però alla fine ad alzare il trofeo, ma l’Europa League è tutt’altra competizione.

Anche il girone è stato più difficile del previsto, con le sconfitte con Betis e Ludogoretz che hanno compromesso il cammino europeo della squadra, finendo il girone in seconda posizione. In caso di conquista del primo posto la Roma non avrebbe dovuto giocare questo spareggio, in quanto la prima classificata passa di diritto agli ottavi della competizione.

Non riuscendo a centrare questo obiettivo la Roma si è “regalata” due partite in più, in una stagione già abbastanza complicata. Nella partita di andata, giocata a Salisburgo, i padroni di casa si sono imposti sui giallorossi per 1-0, complicando il passaggio del turno.

Roma-Salisburgo, rivoluzione totale Jassie: doppia assenza in attacco

Roma-Salisburgo è il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Nel match d’andata la Roma ha ampiamente dominato, ma complice anche la sfortuna gli uomini di Mourinho non sono riusciti a trovare il gol del vantaggio.

Diverso il discorso per il Salisburgo, che con l’unico tiro in porta arrivato al novantesimo hanno trovato il gol del vantaggio. Sebbene vada riconosciuta un pizzico di sfortuna non può passare inosservato il dato sulle occasioni concretizzate dalla Roma il questa stagione, appena il 30%, che vuol dire che la squadra produce molto, ma sbaglia negli ultimi metri quando c’è da finalizzare.

In vista del match di ritorno in programma giovedì qualcosa deve cambiare, lo sa Mourinho, ma lo sa anche Jassie, l’allenatore del Salisburgo che ha deciso di tenere a riposo i calciatori migliori nonostante si stia giocando il campionato contro lo Strum Graz.

Nella partita contro il Tirol ha deciso di cambiare molto rispetto alla gara contro la Roma, lasciando in panchina i due attaccanti Fernando e Okafor in favore di Adamu e Koita, una mossa volta probabilmente a preservare due dei suoi uomini migliori in vista della sfida dell’Olimpico. Regolarmente in campo invece Pavlovic, sicuro assente di giovedì per squalifica.