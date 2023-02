Roma-Verona potrebbe rappresentare una clamorosa chance per Gini Wijnaldum, tifosi esaltati per il ritorno del centrocampista olandese

La stagione della Roma sta proseguendo abbastanza sottotono rispetto alle aspettative. La squadra di Mourinho a inizio stagione era data assolutamente favorita per la conquista del quarto posto, mentre i più ottimisti l’avevano addirittura etichettata da scudetto.

I numeri ci hanno mostrato una Roma sicuramente non pronta per conquistare il tricolore ma sta faticando molto anche per riuscire a piazzarsi in zona Champions League, nonostante l’attuale quarto posto.

A rendere la situazione ancora più complicata ci hanno pensato gli infortuni. A Trigoria si sa non sono proprio fortunati per quanto riguarda le assenze, ma quest’anno hanno avuto problemi elementi chiave della rosa come Dybala e Wijnaldum.

L’argentino nonostante le assenze ha dimostrato di essere il vero “gioiello” di questa squadra, caricandosela sulle spalle con gol e assist, diverso è il discorso che riguarda l’olandese. Wijnaldum non è praticamente mai sceso in campo con questa maglia, a causa dell’infortunio procuratosi ad inizio stagione.

Finalmente dopo mesi di assenza si vede la luce in fondo al tunnel, ed il ragazzo è tornato a disputare anche uno spezzone di partita, ma la vera buona notizia potrebbe arrivare già durante Roma-Verona.

Roma-Verona, chance per Wijnaldum: la carica social esalta i tifosi

Gini Wijnaldum potrebbe essere proprio quello che è mancato alla Roma in questi mesi. Il centrocampo si è dimostrato uno dei reparti in maggiore difficoltà in questa prima metà di stagione ed il suo ritorno può rappresentare un grande passo in avanti per la conquista del quarto posto.

L’olandese è bravissimo nella fase di interdizione, ma soprattutto nel legare la fase difensiva e quella offensiva, riuscendo così a fare da filtro in mezzo, un qualcosa che né Cristante né Matic hanno nelle loro corde.

Back to action 🔥 All ready for today’s match. DAJE 💪🏾💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/IPF5ZHDC1h — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 19, 2023

Sui social Wijnaldum si è mostrato carichissimo in vista del match casalingo contro il Verona, ecco le parole che ha scritto sul suo profilo: