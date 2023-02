Roma-Verona, emergenza totale Mou: un altro big a rischio

Roma-Verona, emergenza totale Mourinho e nuovo big a rischio. Gli ultimi aggiornamenti a poche ore dal fischio di inizio.

La gara di stasera sottintende certamente insidie ben più numerose di quanto si possa credere. Lo sanno in molti, a partire dallo stesso Mourinho, consapevole di dover ponderare delle attente valutazioni anche in vista della delicata quanto fondamentale sfida di Europa League contro il Salisburgo, fissata a giovedì prossimo e sottintendente l’obbligo di ribaltare il passivo di un gol maturato in terra austriaca in modo beffardo.

Pensare già all’impegno europeo sarebbe però un problema ed un errore, soprattutto alla luce del buono stato di forma dell’Hellas Verona e, più in generale, dell’importanza assunta dai tre punti in palio dalla gara contro i gialloblù. Troppo importante, infatti, il cercare di mantenere la scia delle diverse pretendenti ad un posto in Champions League, rappresentante l’unico obiettivo delle plurime big ormai consapevoli di essere forse troppo distanti dal Napoli di Spalletti.

Roma-Verona, non solo Dybala e Pellegrini: anche Abraham a rischio

Esattamente un anno fa, contro Tudor, la Roma si distingueva per una prestazione molto infelice nei primi quarantacinque minuti, chiusi con un passivo di due reti. In quell’occasione, furono Bove e Volpato a riparare al doppio svantaggio, senza però riuscire a centrare un bottino pieno che, come oggi, rappresentava l’obiettivo principale di quella sfida.

Al di là delle reminiscenze e delle difficoltà, va evidenziato come la gara di quest’oggi presenti preliminarmente delle asperità legate anche alle assenze con le quali dovrà fare i conti Mourinho. Più che per motivi di rotazione, José è alle prese con la gestione dei problemi muscolari di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. A questi, si aggiunga anche la situazione di Tammy Abraham che, come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, risulta a rischio per stasera a causa di una sindrome influenzale.