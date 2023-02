Roma-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Roma-Verona, ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming. Mourinho costretto a cambiare

Torna in campo la Roma. E lo fa all’Olimpico contro un Verona assetato di punti salvezza. Non che i giallorossi non abbiamo bisogno di vincere, anzi, tutt’altro, visto che per tenere viva la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League Mourinho deve cercare di fare di tutto per portare a casa la vittoria.

Non sarà facile. Perché assenze in casa giallorossa ce ne sono. Una su tutte quella di Dybala, che spera di essere in campo giovedì prossimo contro il Salisburgo. Per la Joya nulla di grave, e quotidianamente viene valutato dallo staff medico giallorosso. Ma stasera non ci sarà. Rebus anche Pellegrini: si va verso il forfait anche per lui.

Roma-Verona, le scelte di Mou e dove vedere la partita in tv e in streaming

La difesa a tre è il punto fermo della Roma di Mourinho. E quindi non si cambia con il pacchetto arretrato che come al solito verrà formato da Mancini, Smalling e Ibanez che giostreranno davanti a Rui Patricio. Possibile maglia da titolare per Karsdorp sulla destra, mentre Zalewski dovrebbe giocare dall’altro lato. In mezzo Bove e Cristante con Matic inizialmente in panchina. Possibilità anche per Wijnaldum dal primo minuto? Potrebbe essere con Mou che è tentato.

Davanti Abraham, ovviamente, con El Shaarawy alle sue spalle. Al fianco dell’inglese potrebbe toccare dal primo minuto a Belotti. La partita, infine, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy; Belotti, Abraham

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic, Doig; Gaich, Ngonge.