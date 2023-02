Roma-Verona, Mourinho prepara la rivoluzione negli undici titolari, arrivano conferme su tre cambi a sorpresa, ecco di chi si tratta.

Da quando siede sulla panchina della Roma José Mourinho ha dimostrato di saper dare una svolta sia mentale che tattica alla rosa. Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio con oltre 25 titoli, nonché (forse) il più grande comunicatore e “showman” che si sia mai visto almeno in Italia.

Un uomo la cui fame di vittorie non conosce limite, nonostante la sua lunga e decorata carriera infatti Mourinho ancora oggi ci mette la faccia, chiedendo sforzi continui alla società pur di continuare a vincere con questa maglia.

Non è facile accontentarlo, essendo lui una delle personalità più esigenti del panorama calcistico internazionale, ma ogni sua richiesta è sempre basata sui successi a breve termine della rosa. Purtroppo la Roma, come molte altre società italiane, non si trova in una situazione economica semplice.

Questa difficoltà economica ha portato all’impossibilità di intervenire nella sessione invernale di calciomercato, finestra durante la quale le uniche operazioni effettuate sono state in uscita (se escludiamo l’arrivo di Solbakken con il quale però c’era da tempo l’accordo).

Proprio a causa dei mancati rinforzi, e del fitto calendario, Mourinho si vede costretto a 3 cambi a sorpresa in vista della sfida contro il Verona.

Roma-Verona, rivoluzione Mourinho: conferme su tre titolari a sorpresa

La Roma è chiamata alla sfida casalinga contro il Verona, match che intervalla i due scontri europei contro il Salisburgo. Proprio per questo motivo l’allenatore José Mourinho non può permettersi di rischiare tutti i titolari, soprattutto vista la sconfitta rimediata all’andata in Austria.

Passare il turno è di vitale importanza e non è possibile rischiare i titolari, soprattutto a causa dei problemi fisici di Dybala e Pellegrini e dell’influenza di Abraha. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante tramite il suo profilo Twitter saranno titolari Bove e Belotti, che prenderanno il posto di Abraham e verosimilmente di Matic, ma non è finita qui.

Il giornalista Roberto Maida annuncia la titolarità di Solbakken proprio questa sera contro il Verona, per la gioia dei tifosi che da tempo sognavano di vedere il norvegese in campo.

Per il resto dovrebbero essere confermati tutti i titolari, simbolo di quanto il quarto posto sia importante non solo per la società ma anche per Mourinho stesso, soprattutto perché a quanto pare il suo futuro in giallorosso potrebbe essere strettamente collegato all’accesso in Champions League.