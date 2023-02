Abraham, Pellegrini e Dybala: due recuperi e un dubbio per l’allenatore della Roma José Mourinho in vista della partita contro il Salisburgo.

Archiviata la vittoria contro il Verona, preziosissima nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, la Roma ora può pensare esclusivamente alla partita di giovedì. Nel ritorno del playoff di accesso agli ottavi di finale, la Roma affronterà allo stadio “Olimpico” il Salisburgo, vittorioso 1-0 all’andata.

Un risultato ingiusto per quanto visto in campo: a campi invertiti la speranza dei tifosi è quella di una rimonta in stile Bodo/Glimt come nella passata edizione di Conference League. Mourinho ricorda bene quella partita e non a caso l’ha citata ieri parlando dei tifosi: servirà non solo il solito sold out ma anche un tifo caloroso e un incitamento continuo e senza interruzioni per trascinare i giallorossi verso un risultato positivo.

Ieri le seconde linee hanno risposto presente, sfoderando un’ottima prestazione. Il match winner Solbakken non è però nella lista UEFA e sarà un sicuro assente. Mourinho per il resto spera di recuperare i suoi titolari e in particolare tre calciatori di fondamentale importanza come Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham e Paulo Dybala.

Roma-Salisburgo, le condizioni di Abraham, Dybala e Pellegrini

Le ultime notizie da Trigoria sono inaspettate. Dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto ieri dopo lo scontro di gioco con Mancini, si pensava a un sicuro forfait di Tammy Abraham per la partita di Europa League contro il Salisburgo.

Secondo quanto riportato da “Sky Sport” ci sono invece grandi speranze di vederlo in campo titolare contro gli austriaci. Abraham potrà infatti giocare la partita anche da titolare indossando una maschera protettiva in carbonio. L’inglese sarà disponibile, toccherà a Mourinho decidere se buttarlo subito nella mischia o preferirgli Andrea Belotti che ieri pur senza segnare ha dimostrato grande generosità e voglia di correre.

Lorenzo Pellegrini ha recuperato e si è allenato già con il gruppo. Il dubbio è invece quello relativo a Paulo Dybala: dopo il risentimento al flessore non si vuole forzare il recupero. Mourinho spera di portarlo quanto meno in panchina, ma sarà decisivo l’allenamento di rifinitura per capire se potrà schierarlo e con quale minutagigo.