Calciomercato Roma, firma sospesa: c’è pure la Lazio

Il general manager della Roma deve sfidare la Lazio che ha messo gli occhi su un obiettivo di calciomercato dei giallorossi

Anche se la stagione non è ancora finita e la conclusione della Serie A si avvicina lenta, Tiago Pinto deve già pensare alla prossima annata. Tra poco più di quattro mesi, infatti, comincia il calciomercato estivo e il general manager giallorosso si sta già muovendo per cercare di prepararlo al meglio. I reparti da migliorare sono diversi, ma questo finale di stagione potrebbe regalare delle sorprese.

Il ritorno di Rick Karsdorp da titolare contro il Verona è stato più che positivo. L’olandese ha perso qualche pallone pericoloso, ma il suo impegno è stato importante. L’ex Feyenoord, infatti, è stato una spina nel fianco di Doig, una delle sorprese di questa stagione. Oltre al numero 2, ha strappato applausi anche Ola Solbakken. L’esterno norvegese ha siglato la prima rete della stagione nell’esordio da titolare. Pioggia di applausi per il ventiquattrenne che vorrà di sicuro continuare su questa scia.

Anche a centrocampo Edoarod Bove ha giocato da titolare insieme a Bryan Cristante. L’impegno del ragazzo che in estate ha stregato Mourinho è stato notevole, con Gini Wijnaldum che sta piano piano recuperando per rientrare a pieno ritmo.

Calciomercato Roma, anche la Lazio su Aouar

Aumentare la qualità al centro del campo, però sarebbe molto importante per lo Special One, che chiedeva nuovi innesti sin da inizio anno. Questi non sono potuti arrivare a causa delle imposizioni della Uefa, che hanno costretto Pinto a una finestra invernale piuttosto povera.

Uno degli obiettivi che interessa di più per migliorare il centrocampo è quello di Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione in scadenza di contratto. Come riporta fichajes.net, però, sulle sue tracce non c’è solo la Roma. Oltre al Betis e al Milan, infatti, c’è anche la Lazio, che vuole migliorare la situazione in mediana. L’obiettivo di Sarri è quello di sostituire Luis Alberto, che vorrebbe tornare in Spagna.