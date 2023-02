Calciomercato Roma, Tiago Pinto punta all’affare low cost per il centrocampo, ecco il nome scelto dal gm giallorosso per la prossima stagione

La Roma di José Mourinho ha cominciato ad ingranare e ad incastrare sempre più risultati utili consecutivi. Sebbene la partenza non sia stata delle migliori, complici anche i pessimi risultati delle concorrenti, i giallorossi adesso possono davvero sperare di conquistare un posto nella prossima Champions League.

Ad inizio stagione ci si aspettava molto di più da questa rosa. Il quarto posto sembrava essere l’obbiettivo minimo, tra i media c’era addirittura chi pensava potesse essere da scudetto, ma la verità si è rivelata essere un’altra.

Complici anche gli infortuni la squadra ha reso al di sotto delle aspettative, soprattutto vista la caratura degli infortunati. Dybala e Wijnaldum erano chiamati a far fare alla Roma un grande salto di qualità, ma proprio la loro condizione fisica è venuta a mancare.

L’argentino ha comunque inciso moltissimo, caricandosi la squadra sulle spalle con gol e giocate da fuoriclasse, mentre l’olandese si sta cominciando a vedere solo ora in campo, dopo il tremendo infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diversi mesi.

Anche il calciomercato si potrebbe definire abbastanza deludente. LLorente e Solbakken (ieri a segno) sono stati gli unici due innesti di gennaio, mentre tra le cessioni si registra il nome di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, messo alla gogna dai tifosi per le sue discutibili scelte. Tiago Pinto però per la prossima sessione di mercato ha messo gli occhi su un vero e proprio gioiello per il centrocampo.

Calciomercato Roma, apertura totale: affare low cost per il centrocampo

Tiago Pinto è già al lavoro per selezionare i migliori calciatori che possano far compiere un ulteriore salto di qualità alla Roma, ed un rinforzo pare sia stato già individuato.

Secondo quanto riportato da RomaPress il gm avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Bayer Leverkusen Kerem Demirbay.

Il calciatore ha un contratto che scade nel 2024 e nonostante sia un elemento di livello il prezzo del suo cartellino potrebbe non essere altissimo proprio a causa della scadenza contrattuale così ravvicinata. Si parla di contatti già avviati, con il centrocampista che avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento.

Vista la delicata situazione economica del club Pinto dovrà essere abile nel cercare profili di questo genere, soprattutto nel caso di mancata qualificazione in Champions League, mentre il in caso di qualificazione potrebbero cambiare i piani della società, che già ci ha abituati a grandi colpi a sorpresa.