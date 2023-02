Sfida Roma-Napoli per quello che è già stato definito il “nuovo Dybala”, l’agente ammette in diretta su Tvplay: “Non è un mistero”

È da poco terminato il calciomercato invernale, ma si sta già parlando delle possibili trattative che i vri club potrebbero avviare in estate. La Roma sta seguendo vari nomi, tra cui il centrocampista del Lione Aouar, su cui c’è forte la concorrenza di Betis Siviglia e Milan.

Non è l’unico nome sul taccuino di Tiago Pinto, che però dovrà aspettare la fine della stagione per capire quale sarà il budget per gli acquisti, ma soprattutto quali saranno le cessioni. In caso di mancata qualificazione in Champions si parla di cessioni dolorosissime.

Mourinho potrebbe essere il primo a lasciare, anche perché ci sono tanti altri top club a caccia di allenatori, ma a seguirlo potrebbe essere anche Paulo Dybala, che non ha assicurato la sua permanenza a Roma. E poi c’è l’incognita Wijnaldum.

L’olandese ha un ingaggio importante, che dovrà essere ridotto in caso di permanenza in giallorosso. Questo non dovrebbe essere un problema, in quanto la società può venire incontro al giocatore spalmando l’ingaggio su più anni di contratto.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece tra i vari nomi selezionati da Pinto figura proprio quello del nuovo Dybala, sul quale però c’è la forte concorrenza del Napoli.

Sfida Roma-Napoli per il “nuovo Dybala”, parla l’agente: “Non è un mistero”

Uno dei nomi seguiti da Tiago Pinto per il futuro è quello di Tommaso Baldanzi, talento classe 2003 in forza all’Empoli. Sul ragazzo è forte l’interesse del Napoli, come spiegato dal suo agente Andrea Pastorello ai microfoni di Calciomercato.it nel corso della diretta di TvPlay in onda su Twitch:

“E’ normale che sia un calciatore attenzionato dalle big. Non mi sembra che ci siano molti 2003 che stanno giocando in Serie A. Noi oggi dobbiamo pensare a fare bene di settimana in settimana. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, il dopo verrà di conseguenza”.

Pastorello ha poi continuato ammettendo l’interesse di una big in particolare: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo. Da un punto di vista tecnico, il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli.”

Anche la Roma come anticipato segue con attenzione questo ragazzo, che avrebbe grande piacere nel giocare con quello che ha ammesso essere un suo idolo, Paulo Dybala. Del resto lo stesso Baldanzi si è così espresso su Dybala in un’intervista rilasciata a DAZN:

“Dybala lo ammiro perché è un gran giocatore ricopre il mio ruolo e lo fa molto bene. Se è quello a cui assomiglio di più? In una scala da uno a dieci forse lui è dieci e io non sono ancora nella scala. Sicuramente è un giocatore a cui mi ispiro, perché occupa la mia stessa posizione e abbiamo delle movenze abbastanza simili”.