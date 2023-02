Infortunio Abraham, intervento chirurgico necessario: i tempi di recupero

Infortunio Abraham, necessario un intervento di sutura per il centravanti inglese. Ecco i tempi di recupero e quante partite salterà

Ieri la paura. Perché Abraham è rimasto a terra parecchio dopo lo scontro con Mancini. L’attaccante inglese però ha rassicurato tutti sui social anche se dopo l’infortunio all’occhio che ha costretto Mourinho al cambio dopo pochi minuti lo terrà lontano dal terreno di gioco per diverso tempo.

Sicuramente Tammy salterà la gara contro il Salisburgo in programma giovedì sera all’Olimpico e anche quella contro la Cremonese della prossima settimana. La Roma spera di recuperarlo per la prima partita del mese di marzo, quella all’Olimpico contro la Juventus. Ma non sarà facile. Secondo Il Messaggero infatti sono dieci almeno i giorni di stop per l’inglese che ieri sera è stato sottoposto ad un intervento di sutura della palpebra inferiore. “Si tratta di microchirurgia plastica, un’operazione delicatissima eseguita dalla dottoressa Regina Fortunato e che è durata non più di trenta minuti” si legge sul sito del quotidiano.

Infortunio Abraham, i tempi di recupero

Per scongiurare qualsiasi problema Abraham è stato sottoposto ieri sera anche ad una visita oculistica che ha dato, fortunatamente, esito negativo. Il giocatore ha sei punti di sutura sotto l’occhio che verranno riassorbiti in dieci giorni.

Sarà da valutare nei prossimi giorni se il giocatore scenderà in campo con una mascherina protettiva per proteggere la parte interessata. Così come Osimhen, che dopo la frattura al volto in quello scontro con Skriniar gioca con una maschera. Si scalda Belotti quindi, con almeno altre due possibilità per l’ex attaccante del Torino di trovare la via della rete dopo che contro il Salisburgo ci è andato vicino e dopo che il Verona si è visto respingere a pochi passi dalla linea il colpo di testa a botta sicura sul quale Montipò ha fatto un vero e proprio miracolo.