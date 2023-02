José Mourinho non si ferma mai ed è sempre alla ricerca di nuovi giovani talenti da lanciare in prima squadra come fece con Bove e Zalewski.

C’è un motivo se José Mourinho è riuscito a diventare uno degli allenatori più vincenti del panorama calcistico internazionale, e non è legato solo ai trofei. La sua fame di vittoria ormai la conosciamo tutti, ed è proprio questo uno dei suoi segreti, ma non l’unico.

Una delle sue migliori qualità è senza dubbio quella di riuscire ad individuare i giovani talenti da lanciare in prima squadra. A Roma in particolare sta dimostrando un certo feeling con la Primavera, dalla quale l’allenatore ha spesso preso in prestito gli elementi migliori.

Felix Afena Gyan è uno dei primi da lui lanciati in prima squadra, l’attaccante dimostrò sin da subito grandi doti nel tiro, presentandosi con la storica doppietta al Marassi contro il Genoa. Da li in poi purtroppo c’è stato un declino che lo ha visto sparire dai radar, fino ad arrivare alla cessione.

Nonostante non sia esploso con questa maglia ha portato comunque liquidità alle casse giallorosse attraverso la sua cessione, cosa non da poco vista la difficoltà economica del club. Mourinho però è già al lavoro per individuare i talenti del futuro.

Roma, Mourinho non si ferma mai: caccia ai “nuovi” Bove e Zalewski

Sono tantissimi i giovani talenti lanciati da Mourinho in queste due stagioni, su tutti spiccano Bove e Zalewski, il secondo in particolare sta dimostrando di potersi prendere la Roma sulle spalle e di poter conquistare una maglia da titolare, grazie alla sua corsa e alla sostanza che porta in campo.

Non sono però gli unici giovani lanciati da Mourinho, che dalla primavera ha portato in prima squadra anche Volpato e Tahirovic, simbolo della grande mole di buoni calciatori che si trovano nelle giovanili del club.

Il mister è sempre al lavoro per scovare altri talenti da portare in prima squadra, come dimostra la sua presenza oggi al Tre Fontane per il match di primavera Roma-Atalanta. In tribuna insieme a lui c’erano proprio Bove e Zalewski, ex della rosa di Federico Guidi.

All’arrivo di Mourinho allo stadio, poco prima del fischio d’inizio, c’è stata una grande ovazione per lui, simbolo dell’amore che questa città ha per il suo condottiero.