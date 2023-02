Solbakken show, il retroscena di gennaio e la trasformazione con Mourinho

Solbakken show: ieri sera l’attaccante ha spaccato la partita e l’ha decisa con la rete alla fine del primo tempo. Il retroscena è clamoroso

Preso da Pinto e non richiesto da Mourinho. Preso dal gm, a parametro zero con un retroscena clamoroso che viene svelato questa mattina dal Corriere dello Sport in edicola. Sì, perché se ieri sera Solbakken è stato decisivo con la rete che ha spaccato la partita contro il Verona allo scadere e che ha regalato i tre punti alla Roma, fino all’ultimo giorno di mercato, nonostante si sia unito ai giallorossi a gennaio, è stato in bilico.

Così racconta il direttore del CDS Ivan Zazzaroni, che oltre a dare i meriti al general manager della Roma per esser riuscito nel colpo, visto quello che ieri sera l’ex Bodo è riuscito a fare – oltre il gol tanta personalità e tanta voglia di guadagnarsi dello spazio – sottolinea come Mourinho non lo voleva a Trigoria. E a gennaio sarebbe potuto succedere qualcosa di clamoroso.

Solbakken show, Mourinho e quel retroscena

Lo Special One infatti si è preso tutto il mese scorso per capire se tenerlo oppure se mandare Solbakken in prestito fino alla fine della stagione. Probabilmente un fattore decisivo è stato anche quello che poi è successo con Zaniolo, ma questo retroscena è un segnale tangibile che qualcosa nei mesi scorsi, forse, dentro la Roma non andava nel modo giusto.

Zaniolo quindi in questo caso ha dato sicuramente una mano alla Roma, non solo sotto il profilo economico visto che la sua cessione al Galatasaray ha permesso a Pinto di fare una plusvalenza, ma anche sotto il profilo delle scelte che i dirigenti giallorossi hanno dovuto fare. Anzi soprattutto che Mourinho ha dovuto fare con Solbakken. Che ieri si è preso anche i complimenti del tecnico appena uscito dal campo. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene…