Addio Premier League, clausola da 13 milioni: c’è pure la Roma

Addio Premier League, la clausola rescissoria è di 13 milioni. Alla corsa è iscritta anche la Roma dei Friedkin

Nell’ultimo periodo si è parlato spesso del possibile futuro di José Mourinho. Un contratto, quello dello Special One, che scade nel 2024 e che per il momento non mette nessuna fretta ai Friedkin che lo chiameranno, questo senza dubbio, ma non si sa quando. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi con la sensazione che il futuro del portoghese sia legato alla qualificazione alla prossima Champions League ma anche al mercato, visto che di rinforzi ne vorrà sicuramente.

Insomma, di parole ne sono state dette tante e ne sono state scritte altrettanto e sarà così fin quando una decisione ufficiale non ci sarà. Di certo c’è, comunque, che le notizie che arrivano dall’Inghilterra e che riguardano un possibile ritorno in Serie A dopo nemmeno un anno in Premier League interessano anche la Roma. Ma non solo: ci sono la Juventus, il Milan e anche l’Inter nella corsa a De Zerbi secondo quanto scritto proprio in queste ore dal Telegraph.

Addio Premier League, bagarre attorno a De Zerbi

Sì, gli inglesi parlano del possibile futuro dell’attuale allenatore del Brighton che tanto bene sta facendo anche in Premier League e che nei prossimi mesi potrebbe tornare in Italia. E svela anche che nel contratto del tecnico ci sarebbe una clausola rescissoria di 13 milioni di euro che lo potrebbe liberare. Un fatto questo che nel club inglese non è nuovo visto che anche il Chelsea, quando ha deciso di esonerare Tuchel e prendere Potter, ha dovuto versare appunto la clausola per avere il “privilegio” di farsi allenatore dal tecnico che stava facendo benissimo e che invece, adesso, annaspa.

Insomma, per il ritorno di De Zerbi in Serie A ci sarebbe anche la Roma in corsa. Una Roma che comunque cercherà ovviamente di trattenere lo Special One anche se, è evidente, ci sono alcuni limite e alcuni paletti da rispettare. Il futuro quindi non è deciso. E non lo sarà per un poco di tempo. Con De Zerbi che potrebbe anche accomodarsi dentro Trigoria. Vedremo.