Calciomercato Roma, Pinto cala il jolly: Juventus in allarme

Calciomercato, la Roma fa sul serio: Juventus avvisata, cosa sta succedendo. Il testa a testa continua, ecco gli sviluppi.

In un calcio che fa dei cambi di fronte e dell’attacco alla profondità le proprie chiavi caratterizzanti, l’avere a disposizione esterni in grado di interpretare al meglio le due fasi di gioco è un lusso che solo poche squadre sanno permettersi.

Non è un caso che la Roma nelle ultime sessioni di calciomercato abbia focalizzato la propria attenzioni nell’irrobustire le catene laterali con acquisti mirati, comparabilmente al budget a sua disposizione. Contro l’Hellas Verona, per fare un esempio, la prova maiuscola di Spinazzola ha evidenziato quanto la manovra della squadra di Mou possa essere molto velenosa se impreziosita dal contributo delle proprie frecce laterali. Scenario che non sempre si è materializzato e che porterà per forza di cose a scelte ponderate nel corso dei prossimi mesi.

Calciomercato Roma e Juventus, intrigo Holm: la situazione

Gli interessi della Roma potrebbe dunque coincidere sia nei tempi che nelle forme con quelli della Juventus. Anche i. bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un erede di Cuadrado all’altezza. Puntando il focus soltanto sulla corsia destra, Pinto ha da tempo acceso i riflettori del proprio interesse su Holm, protagonista di una stagione importante con la maglia dello Spezia.

Emerso come una delle sorprese più brillanti di questa Serie A, il laterale della Spezia ha calamitato l’interesse – tra le altre – anche della Juventus. Secondo quanto riferito da gazzetta.it i giallorossi starebbero valutando un eventuale inserimento in estate per provare a mettere i bastoni fra le ruote ai bianconeri. Ricordiamo, tra l’altro, che con i liguri la Roma ha da poco concluso l’operazione Shomurodov. Chissà che il canale rodato con lo Spezia non possa far saltare il banco e creare presupposti importanti per nuove trattative.