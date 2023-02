Calciomercato Roma, Mourinho e il “ritorno all’Inter”: Friedkin impassibili

L’allenatore della Roma sta aspettando di poter discutere il rinnovo del contratto insieme alla proprietà, ma per adesso non c’è nulla

La Roma sta proseguendo bene in campionato con i terzo posto condiviso con il Milan a quota 44 punti. La vittoria sul Verona è servita per rimanere al passo dei rossoneri, che seguono a ruota Pellegrini e compagni. La rete di Ola Solbakken, all’esordio da titolare, è stata importante non solo per la sicurezza del ragazzo, che finalmente ha potuto mostrare le sue qualità. Il gol del norvegese è stato fondamentale per il successo.

Ora nei piani dello Special One c’è giocare bene in Europa League. Giovedì allo stadio Olimpico c’è il RedBull Salisburgo, che forte della vittoria dell’andata cercherà di mantenere il risultato. Agli austriaci è bastata una rete nel finale di partita, con Capaldo che ha tagliato bene la difesa giallorossa. Ora l’uomo in più per i giallorossi si chiama tifo e l’impianto del Foro Italico è già sold out per il ritorno dei play off.

Mourinho continua così a rincorrere gli obiettivi stagionali, anche se avrebbe preferito farlo in modo diverso. a gennaio, infatti, lo Special One sperava di poter ottenere qualche rinforzo per la rosa, ma a causa dei paletti imposti dalla Uefa Tiago Pinto non ha potuto fare nulla. Così, José ha dovuto continuare con i giocatori a disposizione, più Ola Solbakken e Diego Llorente.

Calciomercato Roma, Mourinho e il muro alzato con i Friekdin

Il contratto dello Special One, però scade nel 2024 e vorrebbe discutere i termini per il rinnovo. Però i Friedkin non hanno ancora parlato con il portoghese, che prima della sfida di Europa League contro il Salisburgo aveva detto che giugno sarebbe stato troppo tardi.

Come riporta La Repubblica, i rapporti tra la società e l’allenatore non sono idilliaci e non parlano da mesi. Gli ultimi giorni hanno riscaldato la suggestione di un possibile ritorno all’Inter. Capire quali sono i piani dei nerazzurri però non è facile. Delle altre destinazioni possibili, come Real Madrid e Paris Saint-Germain, sono date dai rapporti personali tra il portoghese e i membri della dirigenza dei club.