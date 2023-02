Futuro Mourinho, annuncio UFFICIALE della Roma

Futuro Mourinho e nuovo annuncio sulla possibile permanenza di José a Roma. A seguire le parole che hanno catturato non poca attenzione.

La posizione di José, lungi dall’essere in bilico, rappresenta certamente da tempo uno degli argomenti più caldi all’ombra del Colosseo, alla luce di esternazioni e scenari che hanno non poco preoccupato una piazza consapevole dell’importanza di José e del suo apporto all’interno del mondo Roma tutto. Certo, la preoccupazione ha raggiunto i picchi soprattutto nel corso del Mondiale in Qatar, quando le avances di Brasile e Portogallo avevano assunto contorni concreti.

Questo anche alla luce di un’insofferenza che sembrava avvolgere il mondo giallorosso in quella fase, contraddistinta dal caso Karsdorp e da una serie di risultati che collocavano Pellegrini e colleghi in una zona di classifica non proprio felicissima. Se a ciò si aggiungono le esternazioni dello stesso José nelle settimane successive e alcune dichiarazioni arrivate in questi giorni, si comprende bene come ci sia ancora da attendere per comprendere cosa sarà del rapporto tra lo Special One e un club che sta da tempo cercando di crescere sotto la sua egida, al fine di raggiungere lo stesso spessore rappresentato dal suo nome.

Calciomercato Roma, futuro Mourinho e annuncio ufficiale: “Siamo a metà contratto”

I momenti più importanti legati alle parole di Mourinho si collocano nel corso di quest’ultimo mese. Dal retroscena post-Empoli alle fresche ‘uscite’ di domenica sera, quando quel lapidario e sentenzioso “Parlerò e dirò a fine anno tante cose” ha generato non poca preoccupazione in casa Roma. Ciò che è certo, da tempo, è la deontologia e la serietà del mister, da lui stesso rimarcata.

Contrattualmente, José è legato alla Roma per un altro anno e mezzo e, proprio su tale fronte, non deve sfuggire quello che rappresenta un vero e proprio annuncio ufficiale in casa giallorossa. A margine della festa per i 20 anni del Roma Club Montecitorio, l’ad della Roma, Piero Berardi ha parlato proprio della posizione di Mourinho, imbattendosi in un’esternazione legata al futuro che potrebbe generare non poco conforto ai tifosi.

“La mia convinzione è che anche l’anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma. Con lui siamo a metà contratto , un anno e mezzo, lui è molto determinato soffre per la Roma per raggiungere il risultato“.