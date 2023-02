Roma Femminile, UFFICIALE: firma fino al 2025

Roma, arriva la firma UFFICIALE fino al 2025. A seguire il comunicato e le prime dichiarazioni.

Il momento giallorosso è certamente non poco importante e particolare in questa fase, alla luce dei non pochi impegni che attendono la compagine di Mourinho sia in campo europeo che nazionale. Dopo l’orgogliosa e tignosa vittoria con il Verona, Pellegrini e compagni affronteranno dopodomani il Salisburgo, con la finalità di ribaltare lo svantaggio di un gol maturato in Austria e degnamente proseguire un iter continentale non poco a cuore del mister e della piazza tutta.

Come sovente rimarcato, però, il mondo Roma non deve essere limitato da un punto di vista calcistico alla sola componente maschile. Nel pieno rispetto anche degli slogan dello stesso club, non esiste una squadra maschile e una femminile ma un unico monolite compatto rappresentante con orgoglio i colori giallorossi e la realtà calcistica più importante della Capitale. Un po’come sta accadendo con Pellegrini e compagni, anche le colleghe capitoline stanno affrontando una fase non poco delicata.

Roma Femminile, UFFICIALE: Elisa Bartoli rinnova fino al 2025

Questo in Serie A, laddove le ragazze di Spugna vantano una prima posizione con quarantacinque punti, ben sette in più rispetto alla Juventus, ma anche in campo continentale. Senza dimenticare del doppio impegno in Coppa Italia con il Milan, in programma 5 e 11 marzo, la Roma femminile affronterà infatti anche il Barcellona nei quarti di finale di Women Champions League, affrontando i primi novanta minuti in un Olimpico che ha già fatto registrare 16mila presenze.

Tornando alla firma di cui detto sopra, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del club relativo al rinnovo contrattuale della capitana, Elisa Bartoli, legatasi ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2025. A seguire le dichiarazioni della numero 13 in seguito a quest’importante traguardo voluto e raggiunto.

“È sempre un’emozione firmare un contratto con questo Club, perché Roma e la Roma sono per me casa. Sono qui dal primo giorno, ho visto crescere questa squadra stagione dopo stagione con tanto sacrificio e ambizione, per questo motivo sono fiera di continuare a farne parte. Le nostre sfide sono sempre più affascinanti, non vedo l’ora di continuare a viverle con questi colori“.

