Calciomercato Roma: Ancelotti convinto, così Modric se ne va

Calciomercato Roma, Ancelotti convinto dalle prestazioni del giocatore. Ne rimane solo uno. E il maggior indiziato a salutare è Modric

Forse è stato uno dei calciatori più accostati alla Roma nel corso delle ultime sessioni di mercato. Un elemento che probabilmente, anzi quasi sicuramente, dalle parti di Trigoria è stato valutato e anche con molta attenzione. Soprattutto la scorsa estate quando ad un solo anno dalla scadenza del contratto si parlava di un possibile addio.

Un addio che a quanto pare non ci sarà visto che il giocatore con le sue prestazioni ha convinto tutti ed è pronto in questo modo a mettere nero su bianco sul prolungamento del contratto con il Real Madrid. Parliamo di Ceballos, il centrocampista che i madrileni hanno anche dato in prestito all’Arsenal e che avrebbe anche ora la facoltà di trovarsi una nuova sistemazione per la prossima stagione. Ma a quanto pare, e secondo le informazioni che sono state riportate da footmercato.it, dalle parti di Madrid hanno deciso di rinnovare il contratto e questo potrebbe anche portare ad un addio di Modric.

Calciomercato Roma, ne rimane solo uno

Sì, perché per la prossima stagione, nonostante i tifosi spingano per il rinnovo di entrambi, un innesto in mezzo al campo il Real Madrid lo dovrebbe fare e tutto porta a Bellingham del Dortmund. Insomma, se tutti gli altri, a quanto pare, dovessero restare, quello che potrebbe essere tagliato fuori è Modric. Che come scritto un poco di tempo fa è stato pure accostato alla Roma nei mesi scorsi.

Vedremo nei prossimi mesi quello che succederà, la cosa certa arrivati a questo punto è che Ceballos, che ha evidentemente guadagnato di nuovo la fiducia dei dirigenti Blancos, e con un rinnovo che potrebbe arrivare nello spazio di breve tempo, alla Roma non verrà più accostato. Mentre Modric sì. Lui forse ancora qualche volta si potrebbe leggere che interessa a Pinto e Mourinho.