Calciomercato Roma, colpaccio a zero: come Ronaldo, Milan superato

Calciomercato Roma, colpaccio a zero: fa la stessa cosa di Cristiano Ronaldo e il Milan per il momento è anche superato

Fa la stessa cosa di Cristiano Ronaldo. Beh, forse ancora perla certezza assoluta ne dobbiamo parlare più avanti, ma la sensazione è che i soldi arabi possano fare la differenza anche in questo caso. Parliamo din possibile colpaccio a parametro zero che la Roma ha annusato per un poco di tempo ma che anche il Milan ha messo nel mirino.

Ovvio che davanti ai milioni che potrebbero arrivare nelle sue tasche di possibilità ce ne sono pochissime per non dire nulle. E anche i rossoneri così come riportano dall’Inghilterra e precisamente lo standard.co.uk, sono stati superati dai milioni arabi. Milioni arabi che potrebbero rendere assai tranquillo il futuro di Zaha, l’attaccante esterno del Crystal Palace in scadenza di contratto che ancora non ha rinnovato l’accordo e che probabilmente non lo rinnoverà più.

Calciomercato Roma, l’Al Nassr su Zaha

I club interessati alle prestazioni di Zaha, club sauditi per la precisione, sarebbero tre. E tra questi c’è anche l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che ovviamente attira anche quei giocatori che potrebbero avere mercato in Europa. Un Zaha che potrebbe quindi traferirsi dall’altra parte del Mondo per garantirsi un futuro sereno visto che nessuno, nel Vecchio Continente, potrebbe toccare le cifre degli arabi.

E anche il Milan, così come riporta sempre lo stesso sito, sarebbe stato superato nella corsa. Fino a poco tempo fa si parlava di un Zaha voglioso di giocare in Champions League la prossima stagione e anche per questo motivo in attesa dell’offerta migliore. Ma i soldi probabilmente gli hanno fatto cambiare o gliela potrebbero far cambiare. Con buona pace di Roma, Milan e di tutti gli altri club che lo avevano messo nel mirino.