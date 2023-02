Mourinho all’Inter, sentenza su Inzaghi: “Non lo possiamo dire”

Mourinho all’Inter e scudetto: arriva l’annuncio in diretta che coinvolge anche Inzaghi.

La delicatezza e l’importanza del momento giallorosso ‘costringe’ a mantenere vigile l’attenzione unicamente sulle questioni di campo, alla luce dei tanti impegni che attendono la squadra d José in una parentesi che potrebbe avere non poca ingerenza sui piazzamenti finali e, di conseguenza, sulle valutazioni e scelte di fine anno per il futuro del mister e non solo.

Dopo l’importante e tutt’altro che scontata vittoria contro il Verona, impreziosita da difficoltà legate da assenze e una condizione non massimale per alcuni calciatori, la Roma è attesa dopodomani dall’impegno contro il Salisburgo, rappresentante ad oggi certamente un motivo di interesse e preoccupazione all’ombra del Colosseo, laddove si è ben consapevoli della nobiltà e del significato della gara di ritorno contro gli austriaci.

Slegandoci parzialmente dalle questioni di campo, si sottolinei come l’ultimo periodo sia stato contraddistinto da non poche ‘chiacchiere’ sulla resa della squadra e sul gioco di Mou, sottoposto a critiche e analisi forse miopi e ignoranti la sua storia e il suo trascorso. Questo non tanto a livello endogeno quanto, piuttosto, dall’esterno di una piazza che continua ad essere quasi universalmente convinta dell’importanza di un personaggio come lo Special One.

Roma, dalle critiche a Mourinho al possibile scudetto con l’Inter: parola a Giuseppe Falcao

Su tale fronte, dunque, non sfuggano le parole spese da Giuseppe Falcao in diretta Twitch ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Il figlio dello storico numero cinque giallorosso ha così parlato del momento della Roma e dello stesso Mourinho, imbattendosi in un confronto con Inzaghi che richiama anche al passato interista del portoghese e che ben chiarisce la sua visione circa l’importanza di José.

“Quest’anno la Roma deve entrare nelle prime quattro, altrimenti è mezzo fallimento. Se entra nelle quattro ha fatto quello che era in programma al suo arrivo. Penso che la Coppa Italia fosse un obiettivo, poi è arrivata la penalizzazione della Juventus e Mourinho ha visto una luce per andare in Champions. La Roma si è suicidata in coppa, Mourinho e i giocatori. Sta facendo comunque meglio rispetto al 2022”.

Sulle critiche a Mou: “Chi è che gioca bene, Napoli a parte? Il campionato italiano è modesto. Se giocasse bene? Mourinho non è questa tipologia di allenatore. Non si può dire che non sappia allenare. Come si fa a dire una cosa del genere su chi è stato all’apice? La Roma terza in campionato: che vi aspettate? Dove dovrebbe stare?”.

Un ritorno di Mourinho all’Inter? Con la rosa che si ritrova l’Inter, José si sarebbe giocato lo scudetto e avrebbe avuto qualche punto in più di Inzaghi. La Roma non ha una rosa all’altezza di quella dell’Inter ma ha comunque più punti dello scorso anno”.