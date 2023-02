Roma-Salisburgo, Dybala-Abraham: le ultime da Trigoria

Roma-Salisburgo, Dybala-Abraham: ecco le ultime da Trigoria sui due attaccanti che Mourinho spera di recuperare in vista della gara di giovedì

Giovedì sera, contro il Salisburgo all’Olimpico, serve la miglior Roma possibile. Anche perché la truppa guidata da José Mourinho deve fare il ribaltone dopo l’1-0 che ha chiuso la partita della scorsa settimana. E per farlo servirebbero tutti gli elementi che sono stati out contro il Verona. A partire da Dybala e finendo con Pellegrini e passando in mezzo anche per Abraham, che dopo pochi minuti è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Bene, a fare un quadro di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore ci ha pensato Sky, che ha dato degli aggiornamenti sui giallorossi. E partiamo proprio dalla Joya, che domenica non era nemmeno in panchina, sul quale una decisione verrà presa solamente nelle ultime ore. Sì, l’argentino potrebbe esserci, ma insieme allo staff medico giallorosso farà un ulteriore punto della situazione nella giornata di giovedì. Ma molto ovviamente si capirà dall’allenamento di domani.

Roma-Salisburgo, la situazione Abraham

Discorso diverso invece va fatto per Abraham, che nonostante i sei punti di sutura spera di esserci. Lui scalpita e si sta valutando di farlo scendere in campo con una maschera protettiva. Le percentuali, così come spiegato da Sky, sono più alte per l’attaccante inglese che per Dybala.

Infine Pellegrini: la sua presenza ormai non è in discussione e lui è rimasto fuori dalla gara contro il Verona solamente per precauzione. In campo il capitano ci sarà e bisogna solamente capire in quale zona del campo. E tutto dipende ovviamente anche in questo caso se ci sarà o meno l’impiego dell’argentino dal primo minuto. Insomma, le notizie che arrivano da Trigoria non sono tutte negative. Si spera che domani ovviamente possano essere tutte positive. Sarebbe sicuramente il modo migliore per tentare l’impresa.