Roma, Giudice Sportivo severo: non c’è solo la squalifica a Smalling

Roma, il giudice sportivo è severo: non c’è solo la squalifica per Smalling che dovrà saltare la Cremonese. Ecco anche un’altra decisione

Si sapeva, perché il cartellino giallo rimediato contro il Verona aveva fatto scattare in automatico la squalifica per Smalling. Il difensore inglese della Roma non ci sarà contro la Cremonese domenica prossima in campionato. Per lui una giornata di stop.

Rimangono due adesso i calciatori diffidati della Roma, che dovranno stare attenti contro i lombardi nel prossimo turno visto che l’altra domenica, la prima di marzo, ci sarà all’Olimpico la Juventus. E sono Mancini e Cristante che non si sono beccati, fortunatamente, il giallo, ma che rimangono però a rischio. Mourinho, forse, o almeno per quanto riguarda il centrocampista, potrebbe anche decidere di cambiare qualcosa visto che ormai Wijnaldum sembra pronto a dare qualcosa in più in mezzo al campo. Vedremo. Il giudice sportivo comunque è stato abbastanza severo con i giallorossi visto che ha anche comminato un’ammenda alla Roma di 5 mila euro. Ecco spiegato il motivo.

Roma, ammenda per i cori

Ammenda di 5mila euro per “aver nel corso del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un’altra tifoseria”. Questa la motivazione del giudice sportivo nei confronti dei giallorossi. Un coro che gli ufficiali di gara hanno sentito e che hanno riportato nel referto che ha fatto scattare questa multa contro la società dei Friedkin.

In tutto questo invece nessun provvedimento è stato preso nei confronti dello Spezia per via di alcuni cori razzisti contro Kostic nel momento in cui il serbo è stato sostituito. I video che negli ultimi giorni si sono visti sui social lasciavano davvero poco spazio all’interpretazione.