Nuova tegola ufficiale in Serie A. Il calciatore ha subito la rottura del legamento crociato, stagione finita per lui. Il difensore salterà anche la Roma.

Pessime notizie in Serie A per il difensore classe ’99, rottura del legamento crociato del ginocchio destro e stagione finita in anticipo. Il calciatore salterà anche la trasferta in casa della Roma in programma ad aprile. Ecco gli ultimi aggiornamenti ufficiali sul nuovo infortunio nel campionato italiano.

Pessime notizie per Andrea Sottil in casa Udinese. Nuova tegola ufficiale con il gravissimo infortunio che mette la parola fine in anticipo alla stagione del giovane difensore. Il tecnico bianconero perde una pedina per il resto del campionato, non ci sarà nella trasferta in casa della Roma di metà aprile. La squadra friulana dovrà fare a meno per i prossimi mesi di Enzo Ebosse, vittima della rottura del crociato del ginocchio destro. Infortunio da incubo e tegola per mister Sottil.

Tegola Udinese, ufficiale: rottura del crociato e stagione finita per Ebosse

I friulani perdono il difensore classe ’99 fino alla prossima stagione. Il calciatore era stato sostituito dopo pochi minuti nell’ultima trasferta dei friulani, in casa dell’Inter. Ecco il risultato degli esami strumentali, che hanno dato il peggior esito possibile per il laterale bianconero.

Ecco il comunicato ufficiale del club friulano: “Enzo Ebosse come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.” Il francese alla prima stagione in Serie A ha messo insieme fin qui venti presenze nel campionato italiano. Mister Sottil dovrà fare a meno dell’ex Angers per il resto della stagione, compresa la trasferta primaverile in casa della Roma. All’andata i friulani sfoderarono una prestazione travolgente, costringendo la Roma ad una dolorosa sconfitta per 4-0 alla Dacia Arena.