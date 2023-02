Calciomercato Roma, saluta subito Zaniolo: ritorna con lo sconto

Calciomercato Roma, saluta subito Zaniolo: possibile un ritorno in Italia con lo sconto. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia. In estate. Un anno prima della scadenza del contratto che lo lega al Psg. Adesso l’ex attaccante dell’Inter è al Galatasaray, in prestito, e alla fine della stagione tornerà in Francia. Ma non ci rimarrà a lungo. La sua sarà solamente toccata e fuga.

Fino al momento, dopo essere andato via dai nerazzurri dopo aver rotto con Spalletti che gli ha pure tolto la fascia da capitano, i presupposti per tornare in Italia non ci sono stati, nonostante sia stato accostato anche alla Roma. I suoi limiti caratteriali ma anche quel contratto da 9 milioni di euro netti all’anno hanno fermato qualsiasi trattativa. Ma secondo calciomercato.com, la prossima estate, le cose potrebbero cambiare. Con i giallorossi e il Milan che potrebbero fiutare l’affare.

Calciomercato Roma, su Icardi anche il Milan

Intanto per il Decreto Crescita, che come sappiamo potrebbe aiutare in un affare del genere. A Icardi i due club potrebbero anche garantire un ingaggio di 7milioni di euro netti e rimanere, al lordo, entro i 10 milioni a stagione. Una cosa che quindi si potrebbe fare. E poi ci sono ovviamente anche quelli che potrebbero essere gli obiettivi alla fine dell’anno di Roma e Milan che sarebbero alla ricerca di un colpo importante lì davanti.

E in questo momento Icardi è rinato: in Turchia segna con regolarità, trascina la squadra, e sembra essere tornato quello visto sia alla Samp ma soprattutto all’Inter. Sì, è vero che la Roma preferirebbe intervenire nel reparto avanzato prendendo un giocatore giovane e di prospettiva che possa anche in futuro portare ad una plusvalenza, ma la situazione attorno a Maurito è da monitorare con attenzione. Potrebbe davvero succedere di tutto.