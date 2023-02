Calciomercato Roma, Pinto stregato: sfida alle big della A

Calciomercato Roma, ha stregato mezza Serie A con le sue prestazioni. E Tiago Pinto è pronto a sfidare le big per prenderlo a fine stagione

Con le sue prestazione ha stregato tutta Italia. E forse qualcosa di magico c’è pure visto quello che è riuscito a fare fino al momento. Anche contro la Roma, c’è da dirlo: con un triplo intervento nello spazio di pochi secondi che rimarrà come una delle giocate più belle del campionato in corso. Bene, bando al mistero anche se mistero non ce n’è più, parliamo di Guglielmo Vicario.

L’estremo difensore dell’Empoli alla fine della stagione con ogni probabilità lascerà la Toscana per dirigersi verso altri lidi. Su di lui ci sono le big della massima serie che in porta qualcosa la dovranno fare. La Roma, ad esempio, entrerà nell’ultimo anno di accordo con Rui Patricio e visto che il portoghese di anni ne ha 35 qualcuno prima o poi lo dovrà prendere. E quel qualcuno potrebbe essere appunto Vicario. Anche se, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la concorrenza dovrebbe essere abbastanza importante.

Calciomercato Roma, le big su Vicario

Oltre la Roma infatti ci sarebbero su di lui Juventus, Napoli e Inter: i bianconeri potrebbero decidere di puntare di nuovo su un portiere italiano per il dopo Szczesny; in casa azzurra forse di problemi non ne hanno così importanti visto che Meret garantisce a Spalletti molti anni, mentre dalle parti di Milano Handanovic dovrebbe chiudere la carriera con gli ultimi sei mesi di contratto.

Della Roma abbiamo già detto, Pinto, a Vicario, lo ha inserito nel radar da un poco di tempo così come ha inserito nel radar anche Carnesecchi, portiere della Cremonese che insieme a quello dell’Empoli è in cima alla lista dei desideri di questi club anche se, essendo di proprietà dell’Atalanta, di possibilità di prenderlo ce ne sono poche. O sicuramente di meno di quanto si possa sperare.