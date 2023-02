Abraham-Kane, nuovo colpo di scena: hanno già scelto

Calciomercato Roma, tra Abraham e Kane ecco per chi hanno deciso di affondare il colpo. Le ultime dall’Inghilterra.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della gara di ritorno tra Roma e Salisburgo. Match di nevralgica importanza per gli uomini di José Mourinho che vogliono ribaltare l’immeritata sconfitta patita all’andata.

I giallorossi hanno avuto diverse occasioni per provare a passare in vantaggio, sciupandole in malo modo. La Roma ha dato comunque l’impressione di poter far male al Salisburgo. All’Olimpico servirà per forza di cose concretizzare le occasioni che di volta in volta i padroni di casa riusciranno a crearsi. Sotto questo punto di vista l’apporto degli attaccanti sarà fondamentale. In questo primo scorcio di 2023, in realtà, Mou ha comunque avuto delle risposte dal proprio reparto offensivo. Tammy Abraham, ad esempio, ha affinato la propria intesa con Dybala, giocando molto più in verticale con meno sbavature da un punto di vista tecnico.

Calciomercato Roma, lo United ha deciso: assalto convinto a Kane

La Roma chiaramente considera Abraham un punto di riferimento importante. Per adesso le voci legate ad un possibile ritorno di fiamma del Chelsea sono da relegare nell’alveo delle mere suggestioni. Parallelamente, però, in Inghilterra hanno accostato il bomber inglese della Roma anche al Manchester United. I “Red Devils”, infatti, sono alla ricerca di un 9 puro al quale affidare le chiavi di un attacco rimasto orfano di una boa centrale. Dopo aver concluso una sessione invernale di calciomercato sostanzialmente avara di grandi investimenti, lo United vuole regalarsi un attaccante in grado di far fare il definitivo salto di qualità al proprio reparto.

Secondo quanto riferito da Football Insider i “Red Devils” avrebbero rotto gli indugi, scegliendo di virare con decisione su Harry Kane. Sarebbe il bomber del Tottenham il primo nome sulla lista degli inglesi. Ricordiamo che l’attaccante degli Spurs non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024. Il futuro del capitano del Tottenham potrebbe poi essere strettamente correlato a quello di Antonio Conte, la cui permanenza in Inghilterra è tutt’altro che scontata. Lo United sarebbe pronto a sfruttare questa situazione di impasse per sferrare un assalto convinto e provare a capire eventuali margini di manovra. Scenario comunque da monitorare che potrebbe coinvolgere indirettamente anche la Roma.