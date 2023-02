Calciomercato Roma, futuro Mourinho: "Non è facile decifrarlo, ma..."

Calciomercato Roma, l’annuncio a TV PLAY sul futuro di José Mourinho che continua a tenere banco in maniera importante.

Già tempo di vigilia per la Roma di José Mourinho che domani se la vedrà con il Salisburgo nella gara di ritorno dei play off di Europa League. Appuntamento che chiaramente i giallorossi non vogliono fallire, avendo dimostrato all’andata di poter in grande difficoltà il Salisburgo.

Chiaramente ai giallorossi servirà la classica partita perfetta. Non sono ammessi cali di tensione che potrebbero risultare deleteri. José Mourinho dovrà essere molto bravo a caricare l’ambiente per provare ad alzare l’asticella. Intanto il futuro del tecnico lusitano da tempo sta caracollando in maniera importante l’attenzione mediatica. Lo “Special One”, non dimentichiamolo, è legato alla Roma da un contratto per un’altra stagione e mezzo. Tuttavia l’allenatore portoghese nell’ultimo periodo è stato accostato non solo a squadre di club ma anche alla Nazionale portoghese.

Calciomercato Roma, le parole di Bruno Fernandes sul futuro di Mou

Alla luce del rendimento del Chelsea assolutamente negativo, ad esempio, Mourinho è stato accostato con una certa insistenza al Chelsea. Il profilo dello Special One è poi entrato anche in orbita Psg e Real Madrid. Al momento, però, si tratta solo di mere suggestioni. Nessuno di questi club ha tentato l’allenatore giallorosso con un’offerta concreta. Diverso invece il caso del Portogallo.

La federazione portoghese ha effettivamente provato a convincere il “figliol prodigo”. A confermarlo nuovamente è stato anche Bruno Fernandes, giornalista di “Record” che così ha chiosato ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY: “Il fatto che Mou abbia ricevuto offerte dal Portogallo è confermato. Non è facile decifrare il futuro, ma siccome io assomiglio a Pinto Mourinho allenerà ancora la Roma.”