Calciomercato Roma, nuovo bomber per Mou: testa a testa con il Milan

Calciomercato Roma, nuovo intrigo a costo zero: si potrebbe profilare un altro scontro il Milan. Ecco perché.

Quella che la Roma si è lasciata alle spalle è stata per forza di cose una sessione invernale di calciomercato nella quale i giallorossi sono stati costretti a fare di necessità virtù. L’addio di Zaniolo a mercato già concluso chiaramente obbligherà Tiago Pinto a rinforzare la catena degli esterni offensivi nel prossimo mercato estivo.

Dinamiche a sorpresa, però, potrebbero anche rivoluzionare le strategie giallorosse. Non è un caso, ad esempio, che la Roma stia monitorando anche altri tipi di profili. Con l’intento di rinforzare le corsie laterali Tiago Pinto sta scandagliando il mercato alla ricerca di un esterno funzionale allo scacchiere tattico giallorosso. Ma non è finita qui. Anche l’acquisto di un centrale con cui implementare il pacchetto arretrato continua ad essere di dominio pubblico. Per quanto riguarda l’attacco, invece, molto dipenderà dal futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese in questo primo scorcio di 2023 sta smentendo i suoi detrattori a suon di prestazioni importanti. Il periodo buio sembra essere ormai alle spalle ed i rumours di mercato hanno cominciato nuovamente a circolare con una certa insistenza.

Calciomercato, Milan e Roma su Taremi: conferma a TV PLAY

Pur considerando Abraham un punto di riferimento importante attorno al quale far “ruotare” la propria squadra, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta assolutamente irrinunciabile la Roma non potrebbe non prenderla in considerazione. Ad ogni modo non è da trascurare neanche l’acquisto di un vice Abraham alla luce della parentesi negativa di Andrea Belotti.

Anche questo spiega il motivo per il quale la Roma stia vagliando, tra gli altri, anche il profilo di Mehdi Taremi. Nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, infatti, il giornalista di Record Bruno Fernandes ha rivelato come il Milan e la Roma siano sulla tracce dell’attaccante iraniano del Porto. Legato al club lusitano da un contratto in scadenza nel 2024, Taremi non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Reduce da una stagione che fin qui lo sta letteralmente esaltanti – impreziosita da ben 20 reti e 11 assist – l’attaccante classe ’92 sta cominciando a guardarsi intorno, vagliando soluzioni alternative. Per adesso i giallorossi e i rossoneri si sarebbero limitati a sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. Chissà, però, che non possano crearsi i presupposti per un vero e proprio blitz nel corso delle prossime settimane.